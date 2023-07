Taylor Swift-Konzerte: Ticketvergabe wirft Fragen auf

In 17 Jahren Karriere hat sich Taylor Swift vom Country-Jungstar zum internationalen Pop-Superstar entwickelt. Auch in Deutschland hat die 33-jährige Amerikanerin jede Menge Fans. Das zeigt sich auch am Run auf die sieben Konzerte, die sie im Juli 2024 in Gelsenkirchen, Hamburg und München geben wird.

Knapp drei Millionen Fans wollten ein Ticket für ein Swift-Konzert

Knapp drei Millionen Fans haben nach Angaben der Ticketbörse Eventim versucht, Tickets für die deutschen Konzerte des US-Superstars im kommenden Jahr zu kaufen. Pro deutscher Stadt habe es jeweils bis zu einer Million Anfragen gegeben, hieß es. Unklar ist aber, wie viele Karten tatsächlich verkauft wurden und ob alle Konzerte ausverkauft sind.

Kritik am Vorverkaufsverfahren

Das Vorverkaufsverfahren hat jedoch einige Kritik hervorgerufen. Um überhaupt beim Verkaufsstart am 12. Juli teilnehmen zu dürfen, musste man sich bis zum 23. Juni bei Eventim oder auf der Website von Taylor Swift registrieren. Doch nicht jeder, der sich registrierte, bekam auch einen der Codes, die nötig waren, um sich auf der Verkaufsseite einzuloggen. Die Codes seien nach dem Zufallsprinzip verteilt worden, schreibt Eventim auf seiner Website. Pro Zugangscode und Stadt habe man vier Tickets erwerben können.

Aber auch ein Code war noch keine Garantie, um ein Ticket zu bekommen. Damit konnte man sich nur einloggen und dann versuchen, ein Ticket zu bestellen. Das gelang aber nicht jedem. Manche Fans beschwerten sich im Netz, dass sie sich mit ihrem Code zwar auf der Eventim-Seite für den Ticketverkauf einloggen, dort aber keine Karten bestellen konnten, obwohl angeblich noch alle Kategorien verfügbar gewesen seien.

Fans berichten, dass nachträglich Tickets freigeschaltet werden

Andere Fans berichteten, dass sie mehrere hundert Euro teure VIP-Tickets gekauft hätten, weil alle anderen Tickets bereits vergriffen gewesen seien. Diesen Fans stößt nun sauer auf, dass Eventim wohl nachträglich weitere Tickets freigeschaltet habe - zumindest für die Konzerte in Gelsenkirchen, wie Swift-Fans auf Twitter und Tiktok berichten. Ein Fan schreib: "Ich habe VIP gekauft, weil ich dachte, man bekommt nichts anderes mehr und nun kommen neue rein." Manche Fans vermuteten, dass es sich bei den zusätzlichen Tickets um nicht verkaufte VIP-Tickets handle.

BR24 hat Eventim gefragt, ob die Deutschland-Konzerte von Taylor Swift ausverkauft sind oder ob tatsächlich nachträglich Tickets freigeschaltet wurden und werden. Eventim verweist auf den Konzert-Veranstalter FKP Scorpio, dem wir diese Fragen ebenfalls gestellt haben, bislang aber keine Antwort darauf erhalten haben.

Eintrittskarten sind personalisiert

Die Eintrittskarten für die Konzerte sind personalisiert. Aktuell kursierten in unterschiedlichen Online-Plattformen bereits vermeintliche Ticket-Angebote für Taylor Swift. Am Montag wurden auf Viagogo, das sich als größten Sekundärmarktplatz für den Verkauf von Live-Event-Tickets bezeichnet, Tickets für die Konzerte in München zu Preisen zwischen 341 Euro und 1.591 Euro angeboten. Offiziell kosten sie zwischen 77 Euro (Sitzplatz Kategorie 9, die preiswerteste Karte in München) bis 240 Euro (teuerster normaler Stehplatz in Gelsenkirchen). Die VIP-Karten belaufen sich zwischen 400 und 600 Euro.

Legaler Weiterverkauf nur auf Fan-Ticketbörse von Eventim

Eventim warnt in einer Mail an Nutzerinnen und Nutzer vor solchen Angeboten: "Ausnahmslos alle diese Angebote sind unseriös, da eine Weitergabe der Tickets an Dritte rechtlich untersagt sowie technisch gar nicht möglich ist." Die Tickets sind personalisiert: Ins Konzert darf nur die auf den Tickets genannte Person sowie deren Begleitpersonen. Ein Weiterverkauf dieser Tickets soll ab Ende Juli auf der Fan-Ticketbörse “Fansale” möglich sein, die ebenfalls Eventim gehört. Dort können die Tickets dann auf einen anderen Namen umgeschrieben werden.