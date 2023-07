Frust beim Online-Ticketkauf - diesmal wegen Coldplay

Abgelehnte Passwörter, überlastete Server

Eine andere Ticketjägerin beschreibt uns ihren Versuch, an ein Ticket zu kommen, so: Am Dienstag habe sie ihr Glück erstmals pünktlich um 10:00 Uhr mit dem Coldplay-Code versucht, sei aber auf einem Wartelistenplatz rund um die Zahl 270.000 gelandet. Weil kaum etwas voranging, habe sie einen Tag später als Telekom-Kundin erneut versucht, ein Ticket zu ergattern.

Am Mittwochvormittag stieg sie auf dem vielversprechenden Wartelistenplatz 2.474 ins Rennen um Konzertkarten ein und hatte um 10:15 Uhr endlich die Gelegenheit, vier Tickets in den Warenkorb zu legen. Als sie zum Abschluss der Bestellung dann ihr Passwort eingeben sollte – sorgfältig überprüft, wie die Frau uns versichert – erhielt sie eine Fehlermeldung und sollte sich per E-Mail-Link ein neues Passwort generieren lassen.

Als dann auch dieses vom System abgelehnt wurde, brach der Vorgang ab und der Warenkorb war leer. Also wieder kein Ticket und auch am Donnerstag nicht, als die Coldplay-Karten zwar ohne weitere Voraussetzungen, aber wieder nur bei Ticketmaster verkauft wurden: Einmal mehr war die Warteschlange sechsstellig. Da half es auch nichts, dass sich die glücklose Frau extra Urlaub für die Ticketjagd genommen hatte.

Ticketmaster dementiert technische Probleme

Angesprochen auf die leidvolle Erfahrung vieler Fans erklärt eine Sprecherin von Ticketmaster, man sei sich dort der "unglaublichen Beliebtheit" der "Music of the Spheres"-Tour bewusst, habe aber "keine technischen Probleme während des Vorverkaufs" gehabt.

Ticketmaster-Kunden rate man, für den Bestellvorgang ihren Browser-Cache samt Cookies zu leeren, keine VPN-Dienste zu nutzen und die Website nicht manuell zu aktualisieren. Probleme könnten zudem entstehen, wenn man zu viele Browser-Tabs geöffnet habe.