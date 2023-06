Musical "Die drei Musketiere" feiert Premiere in Augsburg

Klirrende Degen, rockige Balladen, Leidenschaft - und das alles in einem historischen Ambiente: Am Samstagabend (17.6., 20.30 Uhr) eröffnet das Staatstheater Augsburg seine Freiluftsaison mit der Premiere des Klassikers "Die Drei Musketiere". Das Musical wird auf der Freilichtbühne am Roten Tor mitten in Augsburg aufgeführt.

"Die Drei Musketiere" auf der Freilichtbühne

Die Abenteuerreise ist in großer Besetzung mit den Augsburger Philharmonikern, dem Opern-Chor und viel Tanz zu erleben. Das Musical "Die drei Musketiere" hält sich streng an die Romanvorlage von Alexandre Dumas, in der der junge Heißsporn D'Artagnan bei der königlichen Garde der Musketiere anheuert. Die Hauptrolle des D'Artagnan spielt Florian Peters, der zuvor unter anderem bereits im Gärtnerplatztheater München und in der Berliner Staatsoper aufgetreten ist. Es ist sein Debüt auf der Augsburger Freilichtbühne. Katja Berg übernimmt die weibliche Hauptrolle Milady de Winter.

D'Artagnan muss sich mit den Intrigen des listigen Kardinals Richelieu herumschlagen, gespielt von Alexander Franzen. Der Kölner ist im Sommer regelmäßig in Augsburg. Für seine Verwandlung in den perfiden Kardinal muss er täglich eine knappe Stunde Maskenzeit extra einplanen, aber das unbeschreibliche Spielgefühl auf der großen Freilichtbühne entschädigt dafür locker, sagt Franzen.