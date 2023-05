"Ein bisschen Frieden": Ralph Siegels Musical startet in Füssen 

An Christi Himmelfahrt ist Premiere. Kurz vor der Generalprobe sitzt Jennifer Siemann in einem leeren Raum des Festspielhauses Neuschwanstein in Füssen und stimmt ihre Gitarre. Sie spielt die Hauptrolle im neuen Musical "Ein bisschen Frieden" von Komponist Ralph Siegel. Nervös ist sie eigentlich nicht, nur eine Stelle macht ihr Angst: "Das ist das Finale von dem Musical. Da wird es ganz ruhig, alle Augen sind auf mich und auf der Gitarre. Und dann fängt dieses Lied an, das Weltgeschichte geschrieben hat. Und wenn ich daran denke, wird mir schon ein bisschen schlecht,

"Ein bisschen Frieden": Der Song, der Geschichte schrieb

Es ist das Lied, das dem Stück auch den Titel gibt. "Ein bisschen Frieden", 1982 geschrieben von Ralph Siegel für die Sängerin Nicole. Sie gewann damit den "Grand Prix", der heutige Eurovision Song Contest. Für das Musical wurde es ein wenig angepasst.

Aber es zieht sich auch mit vielen Anspielungen durch das Stück. Thematisch passt es gut, denn das Musical erzählt eine tragische Liebesgeschichte aus den Siebzigern zwischen Ost- und Westdeutschland, die nun noch einmal eine neue Chance bekommt. Die Hauptrolle Nina, gespielt von Jennifer Siemann, versucht, die alte Liebe ihrer Großmutter in England wiederzufinden.

Musik begeistert Schauspielerin Jennifer Siemann

Jennifer Siemann lernte Ralph Siegels Musik erst mit ihrer Rolle so richtig kennen. Vorher hatte sie seine Musik gar nicht so im Ohr. Als sie zum ersten mal reinhörte, dachte sie: "Ok, kennt man." Aber als sie die Musik dann anfing selber zu spielen, "da habe ich erst gemerkt, wie gut die Musik eigentlich ist. Sie zu spielen ist nochmal was ganz Anderes. Und da merkt man auch, was da für eine Qualität hinter der Musik steckt", erzählt die Schauspielerin.

Flop des Muscials letzten Herbst in Duisburg

Aber auch das Musical selbst hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Es wurde bereits vergangenen Oktober in Duisburg aufgeführt. Nach sechs Tagen allerdings wieder abgesetzt. Zu wenige Tickets seien verkauft worden. Jennifer Siemann war damals schon teil des Ensembles und erinnert sich daran, dass das Theater extrem unorganisiert war. Es habe nur wenig Werbung gegeben und Poster hat sie auch nirgends gesehen. Da merkte sie schon, "irgendwas ist seltsam" und dachte "Oh fuck, da ist wohl einiges schiefgegangen“.

Gegen den damaligen Produzenten Wolfgang DeMarco liefen zeitweise sogar Ermittlungen wegen Verdachts auf Betrug, die jedoch mangels hinreichendem Tatverdacht eingestellt wurden. Einige Mitarbeiter und Darsteller hätten bis heute kein Geld für ihre Arbeit erhalten. Laut dem Regisseur, Benjamin Sahler, war das Theater in Duisburg zu dem damaligen Zeitpunkt einfach nicht für die Produktion eines solchen Musicals ausgelegt gewesen.

Ein neuer Versuch im Allgäu

Daher soll nun in Füssen ein neuer Anlauf gewagt werden. Für die erneute Aufführung sei das Musical erheblich umgearbeitet worden. Es sei eine "komplett neue Inszenierung", so Sahler. Auch, weil die Besonderheiten des neuen Spielorts genutzt werden könnten, wie beispielsweise ein in die Bühne eingelassener Pool.

Ob es sich auszahlt, wird sich zeigen. Bislang wurden rund 2.000 Tickets für die zehn Vorstellungen verkauft. Das sind nur knapp ein Fünftel der Karten. Für Kurzentschlossene dürfte der Besuch von Ralph Siegels "Summer of Love" also kein Problem sein.