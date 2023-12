Münchner Olympiapark auf Vorschlagsliste für UNESCO-Welterbe

Städtebau, Ingenieurskunst, Historie

Die Kulturminister von Bund und Ländern haben weitere deutsche Vorschläge für die Liste des Welt- und Kulturerbes der UNESCO verabschiedet: die "Waldsiedlung Zehlendorf" (Berlin), die "Fundstätte der Schöninger Speere – Mensch und Jagd vor 300.000 Jahren" (Niedersachsen), das Deichsystem "Pretziener Wehr" (Sachsen-Anhalt) und den Fernsehturm Stuttgart (Baden-Württemberg). Zu den zwei transnationalen Vorschlägen mit Beteiligung anderer Länder gehören die "Europäischen Großbogenbrücken des 19. Jahrhunderts", die von NRW in Kooperation mit Frankreich, Italien und Portugal unterstützt werden, und die "Keltischen Machtzentren der älteren Eisenzeit nordwestlich der Alpen". Diese wurden von Baden-Württemberg und Hessen in Kooperation mit Frankreich vorgeschlagen.

Zuvor hatte ein international besetzter Fachbeirat die neuen Vorschläge für Deutschland erarbeitet. Das letzte Verfahren dieser Art hatte vor zehn Jahren stattgefunden. Aus diesem früheren Auswahlverfahren stehen noch einige Anträge auf der Vorschlagsliste, so dass beim Welterbezentrum der Weltkulturorganisation derzeit zwölf Nominierungen aus Deutschland vorliegen.

Viele Welterbestätten in Deutschland

Der Vorsitzende der Kulturministerkonferenz und niedersächsische Minister für Wissenschaft und Kultur, Falko Mohrs, würdigte die hohe Qualität der vorgelegten Anträge: "Wir gehen mit starken Anträgen in den internationalen Wettbewerb um die Auszeichnung weiterer Weltkulturerbestätten", so Mohrs, der außerdem das bürgerschaftliche Engagement für die Bewerbungen hervorhob.

In den Tentativ- oder Vorschlagslisten führen die Vertragsstaaten der UNESCO die Vorschläge für Kultur- bzw. Naturerbestätten auf, die für Antragsverfahren an die UNESCO vorgesehen sind. Jede Bewerbung muss vor der Antragstellung an die UNESCO mindestens ein Jahr auf der nationalen Tentativliste verzeichnet sein.

Insgesamt verfügt Deutschland derzeit über 52 Welterbestätten sowie Anteilen an zehn transnationalen seriellen Welterbestätten. Die Bundesrepublik liegt damit im weltweiten Vergleich aktuell nach Italien (58) und China (56) auf Platz drei der Vertragsstaaten.