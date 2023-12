Raubkunst-Streit um Picasso: "Belastung für Reputation Bayerns"

Boykottiert Bayern das Verfahren?

Die Begründung: Es handele sich bei dem Picasso-Gemälde nicht um einen Raubkunstfall. Das habe, so betonte wiederholt auch Kunstminister Markus Blume, die Provenienzforschung ergeben. Eine Argumentation, der Kulturstaatsministerin Claudia Roth nicht folgen will: Sie forderte den Freistaat im Frühjahr auf, der Anrufung der Beratenden Kommission zuzustimmen. Auch Willi Korte kritisiert die Position Bayerns: Wenn man sich in Bayern so sicher sei, dass es sich bei dem Picasso-Gemälde nicht um Raubkunst handele, dann könne man doch die Kommission einschalten. Aus internationaler Sicht, so Korte, sei dieser Fall eine "Belastung nicht nur für die Reputation Bayerns, sondern auch für die Reputation des ganzen Landes".

Ähnlich sieht es Hans-Jürgen Papier, ehemaliger Präsident des Bundesverfassungsgerichts und Vorsitzender der "Beratenden Kommission" für Raubkunst. Er betont, gerade für strittige Fälle sei das Verfahren vor der Kommission schließlich vorgesehen: "Die Kommission kann überhaupt nur angerufen und mit dem Fall befasst werden, wenn die kulturgutbewahrende Stelle der Auffassung ist, dass es keine Raubkunst ist", so Papier gegenüber dem BR. Andernfalls hätte man ja fraglos restituieren müssen. Für Papier vermittelt das Vorgehen Bayerns den Eindruck, die Kommission solle schlicht boykottiert werden.