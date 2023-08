"Schlüsselerlebnisse" beim Stadtführungsmarathon im Herbst

Nach Angaben der Stadt Nürnberg handelt es sich um "Deutschlands größten Führungsmarathon". Abgedeckt werden fast 500 (495) Führungsthemen, die am Wochenende vom 15. bis 17. September 2023 unter dem Motto "Schlüsselerlebnisse" stehen. Auf dem Programm der diesjährigen "Stadt(ver)führungen" in Nürnberg und Fürth stehen mehr als 1.000 Einzelführungen.

Einblicke in Unbekanntes und Alltägliches

Die Touren gehen beispielsweise auf Kirchtürme und das Dach der Meistersingerhalle, führen in das unterirdische Depot des Germanischen Nationalmuseums und in die Kanalisation der Stadt oder nach Fürth in das Leben eines Jungen in den 1960er-Jahren.

Promis erzählen ihr "Schlüsselerlebnis"

Neben zentral gelegenen Altstadtrunden gibt es auch Touren in anderen Stadtteilen, wie auf das Areal des ehemaligen Reichsparteitaggeländes und der Kongresshalle. Hier steht auch die Frage im Mittelpunkt wie das Areal in Zukunft genutzt werden soll und kann. Prominente, Politiker, Kunstschaffende und Experten führen durch ihr Viertel, zu einem besondren Thema oder ihr Fachgebiet.

Echte und fiktive Kriminalgeschichten in Fürth

So werden in Fürth zum Beispiel auch echte und fiktive Kriminalfälle auf unterschiedliche Weisen präsentiert: WIe die Kleeblattstadt mitteilt, geht der ehemalige Polizeibeamte Bert Rauenbusch mit seinen Gruppen an Originaltatorte und berichtet dort von Verbrechen und ihren Hintergründen. Die regional bekannten Krimiautoren Josef Rauch und Wolfgang Klar lesen dagegen aus ihren neusten Romanen im Logenhaus. Und der Autor Elmar Vogt lädt zum Making-of seiner zweiten Kriminalkomödie ins Pfarrzentrum St. Heinrich ein.

Das gesamte Programm ist online auf der Seite der Stadt Nürnberg zu finden.

Entdeckungsreise durch Nürnberg und Fürth

"Die Stadt(ver)führungen sind für viele Bürgerinnen und Bürger die einmalige Gelegenheit zu einer Entdeckungsreise hinter die vielen Kulissen Nürnbergs (und Fürths Anm. der Red.). Die Blicke richten sich dabei vor allem auf ansonsten nicht oder kaum einsichtbare Orte", so Nürnbergs Kulturreferentin JUlia Lehner (CSU). "Man erfährt Stadtgeschichte hautnah und lernt im besten Fall neue Lieblingsorte kennen."

Mit dem Türmchen auf Tour

Interessierte können für die Stadt(ver)führungen einmalig ein Türmchen zum Umhängen kaufen, das als Eintrittsticket für die Führungen in Fürth und Nürnberg gilt. Es kostet im Vorverkauf zehn Euro. Für einige Führungen wird0 zusätzlich ein kostenfreies Anmeldeticket benötigt. Kinder unter zwölf Jahren dürfen in Begleitung Erwachsener kostenlos teilnehmen. Das Programm liegt auch in Heftform aus.

Die Türmchen gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen in Nürnberg und Fürth.