Michael Mittermeier eröffnet eigenen Comedy-Club in München

Der Kabarettist Michael Mittermeier eröffnet in München seinen eigenen Comedy-Club: Bis zu fünfmal in der Woche sollen im "Lucky Punch Comedy Club" Newcomer und etablierte Größen der Szene auftreten. Auch er selbst werde "das eine oder andere Mal auftauchen und auf der Bühne stehen", so der 57-Jährige am Donnerstag. Eröffnet wird der Club offiziell erst Mitte Oktober. Erste Shows sollen allerdings schon im September stattfinden.

Mittermeier will mit dem Club der Szene etwas zurückgeben

München habe mittlerweile eine "quirlige Comedy-Szene", erläuterte Mittermeier, der sich selbst auf seiner Website als "Godfather der deutschen Stand-up-Szene" bezeichnet. Auf vielen sogenannten "Open Mics" könnten sich junge Talente zeigen. "Ich selbst nutze solche Abende häufig, um vor TV-Sendungen neue Nummern auszuprobieren." 130 Plätze soll sein neuer Club fassen. Damit wolle er der Szene etwas zurückgeben und dem Nachwuchs eine zusätzliche Bühne bieten, um sich zu beweisen.

Kulisse wie in den legendären US-Comedy-Clubs

Sein Zuhause findet der neue Club im Carl-Amery-Saal, der derzeit als Fat Cat im Kulturzentrum Gasteig zwischen genutzt wird - noch ein schnöder Vortragsaal mit Kinoleinwand. Die komme jedoch weg, so Mittermeier in der "Süddeutschen Zeitung". Was dann zum Vorschein kommt, lässt das Herz des Comedian schon jetzt höher schlagen. "Ich hatte ohnehin die Absicht, hier einen Club einzurichten. Als ich aber sah, dass der Raum auch noch eine Brickwall hat, war das für mich wie ein Zeichen", so Mittermeier. Der Backstein erinnere ihn an die legendären New Yorker Comedy-Clubs, in denen er selbst schon auftrat.

Geplant sind im "Lucky Punch" unter anderem Mixed Shows von bereits erfahrenen Comedians, Soloshows und Open-Mic-Abende, an denen sich jeder ausprobieren kann. Auch englischsprachige Shows soll es geben.

Mit Informationen von dpa