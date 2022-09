Stadtverführungen – Kulturmarathon durch Nürnberg und Fürth

Bernd Siegler ist ein echter Kenner des 1. FC Nürnberg. Anlässlich der Stadtverführungen will er Interessierte mit auf die Spuren des ruhmreichen "Club" nehmen, per Radtour. Die Drahtesel stellt der Bundesligist. Der fränkische Fußballverein hat viele Anlaufstellen in der Stadt hinterlassen, die auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen sind und selbst eingefleischte FCN-Fans überraschen dürften. So radeln die Teilnehmenden vom legendären Lotto-Laden zu ehemaligen Kneipen vergangener Club-Größen. Dazwischen gibt es Fotos von damals und jede Menge Anekdoten zum Schmunzeln. "Wir wollen zeigen, wie eng auch örtlich der Verein mit seiner Stadt verknüpft ist", sagt FCN-Historiker Bernd Siegler.

1100 Führungen in Nürnberg und Fürth

"Vom ClubHaus zur Burenhütte" nennt sich das Angebot von Bernd Siegler, eine von insgesamt rund 1.100 Führungen durch Nürnberg und Fürth. Ein ganzes Wochenende Kulturmarathon für neun Euro im Vorverkauf. Das diesjährige Motto lautet "Verwandlungen", das passe außerordentlich gut, findet Diana Meisel vom Projektbüro Kultur der Stadt Nürnberg. Die Welt verändere sich derzeit stärker denn je. Mit den Stadtverführungen wolle man so viele Geschmäcker treffen wie möglich. "Thematisch geht’s von der klassischen Altstadtführung, wir haben viele historische, kulinarische, aber auch umweltbezogene Themen im Gepäck.", berichtet Meisel.

Tickets im Vorverkauf für neun Euro

Interessierte bekommen bei den Stadtverführungen unter anderem exklusive Einblicke in das sich noch im Umbau befindliche Künstlerhaus in Nürnberg, und zwar von den Architekten höchstpersönlich. Geradezu romantisch soll es bei der Nachtführung durch den verschlungenen Irrhain in Nürnberg-Kraftshof werden – ein Ort, der Natur und Kultur in Einklang bringt.

Mit Ewald Arenz im Burggarten

Mehrere fränkische Autoren lesen aus ihren Werken an ausgewählten Orten. So auch der Fürther Beststeller-Autor Ewald Arenz. Ihm können Besuchende der Stadtverführungen im malerischen Burggarten an der Kaiserburg lauschen. Der Garten habe ihn für sein aktuelles Buch "Der große Sommer" inspiriert. Die Hauptfigur des Romans trifft sich dort mitten in der Nacht mit seinen Freunden.