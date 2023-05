Kunst im Nazi-Bau: Erste Ausstellung in Nürnberger Kongresshalle

Durch eine unscheinbare Stahltür im Arkadengang der Kongresshalle geht es in den Ausstellungsraum – die unverputzten Backsteinwände sind beeindruckende zehn Meter hoch, die Decken sind aus Sichtbeton und der Fußboden ist uneben und staubig. Die Nazis haben den hufeisenförmigen Bau zwischen Volksfestplatz und Dutzendteich auf dem ehemaligen Reichsparteitagsgelände nie fertiggestellt.

An den Wänden hängen große und kleine Bilder, davor stehen Objekte. Zum Beispiel zwei Sofas in der Form eines liegenden nackten Mannes und einer liegenden nackten Frau. "Clemens Heinl, der diese Sofas hier gemacht hat, der hat gleich gesagt: 'Um Gottes Willen, diese Räume so lassen, nichts verändern, ja nichts saubermachen, ja nichts weiß streichen'", sagt der Fotokünstler Günter Derleth, der die erste Ausstellung im Inneren des früheren Nazi-Baus organisiert.

Zu den Wurzeln der Fotografie

Die Räume seien sehr spektakulär, findet er. "Wobei man die Geschichte nicht ausblenden kann." Derleth hat mit seiner Lochkamera die Ateliers von 42 Künstlerinnen und Künstlern fotografiert. Lange hat der 82-Jährige nach Räumen gesucht, in denen er seine blau-schwarz-weißen Fotos ausstellen konnte – zusammen mit Werken der von ihm besuchten Künstler. Dann hat ihm die Stadt die Räume in der Kongresshalle angeboten. "Ich kenne das Gelände sehr gut. Wir haben da außenherum als Kinder immer gespielt." Jetzt freut er sich, dass nach so langer Zeit endlich ein kleiner Raum für die Kunst geöffnet wird.

Öffentlichkeit kann sich ein Bild machen

Die Stadt Nürnberg hat viel vor mit den Räumen, die sie nun erstmals präsentiert. Es ist zunächst einmal ein sogenannter "White Cube" entstanden. Das ist eine frei bespielbare Fläche, die immer wieder neu interpretiert werden kann, erklärt Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU). Im "White Cube" will die Kulturverwaltung zeigen, welche Potenziale die so genannten Ermöglichungsräume in der Kongresshalle haben. "Wir machen hier so eine Art Probelauf. Uns ist es wichtig, dass vor allem die Bevölkerung in das Gebäude kommt und sich vor Ort informieren kann."