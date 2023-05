Unesco-Weltdokumentenerbe: Wird der Behaim-Globus aufgenommen?

Mit Vorfreude und Spannung erwartet das Germanische Nationalmuseum die Entscheidung des Exekutivrats der Unesco in Paris, ob der Globus von Martin Behaim offiziell zum Weltdokumentenerbe ernannt wird. Der Globus, der als ältester der Welt gilt, misst rund 51 Zentimeter Durchmesser und ist über 500 Jahre alt. Diese besondere Auszeichnung wird nur Objekten zuteil, die nach Ansicht des Rates für die Menschheitsgeschichte von außergewöhnlichem Wert sind.

Außergewöhnliches der Menschheitsgeschichte

Der Behaim-Globus ist über und über versehen mit kleinen Piktogrammen, Wappen, Tieren, menschenähnlichen Wesen und etlichen Inschriften und geografischen Bezeichnungen. Nun könnte er bald in einer Riege mit Schätzen wie dem Nibelungenlied, der Gutenberg-Bibel, der Goldenen Bulle oder der Himmelsscheibe von Nebra stehen.

Die Freude im Germanischen Nationalmuseum wäre riesig

Gefertigt wurde der Erdball 1492 als Gemeinschaftswerk der Nürnberger Handwerkselite. Zuvor hatte der Seefahrer und Handelskaufmann Martin Behaim die Herstellung initiiert, er diente auch als Namensgeber. Im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg, wo die Weltkugel ausgestellt ist, würde man sich sehr über den Titel freuen: "Es ist eine riesengroße Chance für den Globus, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen", sagt Susanne Thürigen. Sie leitet die Sammlung der wissenschaftlichen Instrumente, zu der auch der Behaim-Globus gehört. Sie hofft bei einer Aufnahme ins Weltdokumentenerbe vor allem auf viele Besucherinnen und Besucher.

"Als er fertiggestellt war, war er quasi schon überholt"

"Er ist ein unglaublich spannendes Objekt, denn als er fertiggestellt war, war er quasi schon überholt“, sagt Daniel Hess und blickt durch die Scheibe des Glaskastens auf den Erdball. Denn der Globus zeige zwar Europa, Asien und Teile von Afrika weitgehend so, wie wir sie heute kennen, jedoch fehle Amerika ebenso wie Australien komplett. Etwa zeitgleich zur Fertigung des Globus versucht Christoph Kolumbus einen Seeweg nach Asien zu finden und es kommt zur vermeintlichen Entdeckung von Amerika. Wissen, das auf dem Globus nicht mehr berücksichtigt werden konnte.

3D-Modelle der Welt waren eine Neuheit

Zwar war den Menschen im 15. Jahrhundert durchaus bewusst, dass die Erde eine Kugel ist, doch alle Länder und Meere kannten sie bisher vor allem als flache Karten. Ein Globus, hergestellt aus Pergament, Papier und Leinenstreifen, war doch eine kleine Revolution: "Wir sehen hier an die 12.700 Inseln, die Marco Polo überliefert hat“, sagt Daniel Hess und zeigt auf den Globus. "Die sind erst real, wenn sie uns im Bild erscheinen, das heißt, dass es auch ein Stück weit den Wunsch gab, die Welt als Kugelgestalt sehen und erleben zu können."

Fundorte von Gold und Edelsteinen markiert

Doch der Handelskaufmann Martin Behaim verfolgte durch die Schaffung des Globus in erster Linie wirtschaftliche Interessen, erklärt Sammlungsleiterin Susanne Thürigen. Sie vermutet, "dass er die Nürnberger Handelshäuser und Kaufleute dazu einladen wollte, in Expeditionen zu investieren. Das kann man daran ablesen, dass wir auf dem Globus wirklich eine ganze Reihe an Informationen über Rohstoffe und Gewürzvorkommen haben“, so die Expertin. Die Fundorte von Gold, Edelsteinen, Moschus, aber auch von Ambra, einem Sekret des Pottwals, sind auf dem Erdapfel markiert.

Fabelwesen mit riesigen Füßen

Doch nicht nur wirtschaftliche Ressourcen sind auf dem Globus vermerkt. Eine Elefantenherde, eine Echse und eine Schlange zieren den Erdball ebenso wie Fabelwesen, an deren Existenz man damals tatsächlich glaubte: "Da gibt es zum Beispiel die sogenannten Skiapoden, die Schattenfüßler, im Süden von Afrika, die sich mit ihren Füßen Schatten gespendet haben", sagt die Wissenschaftlerin und zeigt auf eine kleine Zeichnung eines menschenähnlichen Wesens mit einem riesengroßen Fuß.

Vermeintliche Restaurierungsversuche in der Vergangenheit

Im Germanischen Nationalmuseum steht der Globus aus gutem Grund in einer eher dunklen Ecke, denn zu viel Licht würde ihm schaden. Ohnehin befindet sich der älteste Globus der Welt nicht im besten Zustand und vermeintliche Restaurierungsversuche seit dem 17. Jahrhundert haben dem Globus zugesetzt. "Er wurde beispielsweise mit Leinöl bestrichen, das hat für so eine starke Nachdunklung gesorgt. Eigentlich hatten wir hier ein schönes hellblaues Meer", so Thüringen.

Digitale Version soll Museumsbesucher locken

Damit Besucherinnen und Besucher trotz der dunklen Ausstellungsecke möglichst viel vom Erdball zu sehen bekommen, bietet das Museum seit Kurzem eine digitale Version der Kugel. Dort ist jedes Detail gut erkennbar, per Klick lassen sich zu den Menschenwesen, den Tieren und Länderwappen Infos abrufen. Für diesen digitalen Nachbau wurde der Globus bereits 2011 hochauflösend fotografiert.