Bitte Ruhe! Nürnberger Kongresshalle beherbergt Uhus

An einem Juli-Morgen um kurz nach sechs Uhr: Kaum sichtbar sitzen 3 junge Uhus auf einem ziegelsteinfarbenen Mauer-Vorspung weit oben im Innenhof der Nürnberger Kongresshalle. Jennifer Hetzel hat sie dennoch entdeckt. Normalerweise fotografiert die junge Frau Mäuse, ist im Landkreis Fürth und darüberhinaus als "Mausfotografin" bekannt. Doch seit mehr als 40 Tagen haben andere tierische Artgenossen ihr Interesse geweckt. Die Tierfotografin beobachtet den Uhu-Nachwuchs im Innenhof der Kongresshalle mehrmals in der Woche – mit gebührendem Abstand, um die Tiere nicht zu stören: "Am Anfang waren sie im unteren Bereich vom Mauerwerk gesessen", erzählt Jennifer Hetzel. "Man hat sie fast gar nicht wahrgenommen, wenn man’s nicht wusste, wo sie sitzen, weil sie sehr, sehr gut getarnt waren. Mit der Zeit haben sie sich immer mehr bewegt, sind dann Stück für Stück im Mauerwerk höher gewandert."

Tierbeobachtung liefert außergewöhnliche Momente

Um das Aufwachsen der Ästlinge, so werden junge Uhus auch genannt, miterleben zu können, fährt Jennifer Hetzel regelmäßig mit ihrem E-Bike die gut 25 Kilometer aus dem Landkreis Fürth nach Nürnberg und wartet geduldig darauf, außergewöhnliche Augenblicke mit ihrer Kamera einzufangen. Denn mit ihren Fotos will die junge Frau die Aufmerksamkeit auf die regionale Tierwelt lenken und zeigen, wie wichtig es ist, sich achtsam und respektvoll gegenüber Tieren zu verhalten. Bei ihren Tierbeobachtungen erfährt sie immer wieder ganz wundervolle Momente – so auch im Fall der drei kleinen Uhus. Ein Angriff von Rabenvögeln ist ihr dabei besonders in Erinnerung geblieben. Die großen schwarzen Vögel stürzten sich in Scharen auf den Altvogel, pickten teilweise direkt in sein Gefieder, erzählt Jennifer Hetzel immer noch sichtlich beeindruckt vom Erlebten: "Und der Altvogel, der saß da in einer Ruhe und hat sich nicht beirren lassen. [...] Auf die Art hat er seine Kinder geschützt."