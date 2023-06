Literatur-Festival "LESEN" und Jakob-Wassermann-Rundweg in Fürth

Der in Fürth geborene, jüdische Schriftsteller Jakob Wassermann wäre in diesem Jahr 150 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat die Stadt nun einen "Jakob-Wassermann Rundweg" gestaltet, einen Kunst-Literatur-Pfad, wie ihn die Stadt Fürth nennt. Der Rundweg eröffnet zum Literaturfestival "LESEN!", das heute startet.

Mit Jakob Wassermann durch Fürth

Der Weg führt durch die Fürther Innenstadt und spiegelt das Leben des Schriftstellers anhand von Plätzen und Gebäuden wider, mit Texten und Werken, die dabei digital auf der Website der Stadt Fürth abrufbar sind. Der Pfad beginnt am Jüdischen Museum Fürth und besteht aus mehreren Stationen, die auf abwechslungsreiche Weise Literatur, Malerei und Handwerk verknüpfen. Er ist eine Möglichkeit, Jakob Wassermann und sein Werk, aber auch die Zeit, in der er lebte und Fürth besser kennenzulernen.

Bücher, Lesungen, Diskussionen, Spaziergänge, Slam, Ausstellungen

Um Bücher, Literaten, tolle Geschichten, die Freude am Lesen, aber auch unsere aktuellen Probleme geht es natürlich auch beim diesjährigen Literaturfestival "Lesen!". So beschäftigen sich in den zehn Tagen des Festivals viele der eingeladenen Kunstschaffenden mit dem Thema Krieg. Die ukrainische Essayistin, Übersetzerin und Verlegerin Kateryna Mishchenko zum Beispiel, hat Kriegserlebnisse verschiedener Menschen zusammengetragen und erzählt darüber am Sonntag, den 2. Juli 2023.

Neben Lesungen und Diskussionen sind auch Stadtspaziergänge, ein "Lesewohnzimmer" mit Sitzsäcken in der Adenaueranlage und Kunstausstellungen geplant. Junge Kunstschaffende aus Franken treten beim U20-Franken-Slam gegeneinander an. Zudem sind Buchtauschregale an mindestens zehn Orten in der Stadt aufgestellt. "LESEN!" soll verschiedene literarische Aktivitäten in Fürth bündeln und allen Bürgerinnen und Bürgern Lust auf Lesen machen, heißt es von Seiten der Stadt.

In Erinnerung an Autor Dževad Karahasan

Zum Auftakt am Donnerstagabend wird um 20.00 Uhr im Kulturforum an den kürzlich verstorbenen Autor Dževad Karahasan aus Bosnien erinnert. Er hätte eigentlich aus seinem letzten Roman "Einübung ins Schweben" lesen sollen. Nun wird er einen Abend lang von anderen Kunstschaffenden gewürdigt.

Zu den Angeboten für Kinder und Familien gehört die Vorlesekünstlerin Frauke Angels aus Dresden, die am 25. Juni aus ihrer Geschichte "Geht ab wie Schmidts Katze" liest. Das Lesefestival geht bis Sonntag, den 2. Juli. Das gesamte Programm, die Ticketpreise und alle weiteren Infos finden sich auf der Webseite von Tourismus Fürth.