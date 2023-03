> Kultur > Landshuter Hochzeit wird erforscht – Geld vom Freistaat

Die Landshuter Hochzeit ist ein mehrwöchiges historisches Fest, das in der Regel alle vier Jahre nachgespielt wird, so auch in diesem Jahr. Jetzt soll das Festspiel wissenschaftlich nach erinnerungskulturellen Aspekten untersucht werden.