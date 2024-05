Kulturgut bewahren: Freilandmuseum Oberpfalz nutzt 3D-Technik

Paul Vollmeyer macht ein besonderes Erbstück transportbereit. Behutsam packt er die Skulptur in einen Karton. Es ist eine Gipsfigur, ein Mädchen im Kleid kniet und hält ein Gebetsbuch in den Händen. Sein Großvater, ein Bildhauer, hat die Figur Ende des 19. Jahrhunderts geschaffen. Die Figur begleitet ihn schon sein ganzes Leben. Sie war schon in seiner Kindheit immer präsent, sagt Vollmeyer.

Projekt: Selbstgemachte Gegenstände für die Ewigkeit bewahren

Von Vollmeyers Wohnung in Regensburg geht es ins 60 Kilometer entfernte Nabburg im Landkreis Schwandorf. Bei einem Workshop im Freilandmuseum Oberpfalz können Interessierte eigene Objekte mitbringen und einscannen lassen. Im Rahmen eines Forschungsprojektes mit dem Namen "hand.gemacht“ fertigt ein Team von Experten 3D-Modelle von Alltags- und Gebrauchsgegenständen an und sammelt sie in einer digitalen Datenbank. Die Bedingungen, damit ein Objekt aufgenommen wird: Es muss selbstgemacht sein und einen Bezug zur Oberpfalz haben.

Lasertechnik: 3D-Scanner nimmt jedes Detail auf

So wie Vollmeyers Figur, die jetzt im Freilandmuseum darauf wartet, eingescannt zu werden. Möglich wird das durch einen tragbaren 3D-Scanner. Den hat Julian Moder, Medieninformatiker und einer der Projektleiter, schon in der Hand und richtet ihn auf die Gipsfigur.

Der Scanner benutzt Lasertechnik und eine Fotokamera, so wird die Textur der Gegenstände erfasst. Durch moderne Technik wird dann schon ein erstes 3D-Modell berechnet. Das ist nach wenigen Minuten auf dem Display des Scanners zu sehen. Von Vollmeyers betendem Mädchen ist ein digitaler Zwilling entstanden.