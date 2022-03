Freilandmuseum Oberpfalz startet Saison und baut neuen Lernhof

Das Freilandmuseum Oberpfalz im Landkreis Schwandorf öffnet an diesem Wochenende wieder seine Pforten: In vielen Bereichen erleben die Besucher ein völlig neues Museum, versprechen die Verantwortlichen. In der Coronazeit mit eingeschränkten Öffnungszeiten wegen Lockdowns nahm das Team Arbeiten in Angriff, die im normalen Betrieb kaum möglich gewesen wären.

Fördermittel für digitale Angebote

Das Museum hatte auch die Zeit dafür, einige Fördermittel aus unterschiedlichen Töpfen zu akquirieren, die zum Beispiel die digitalen Angebote voranbrachten. So ist ein virtueller Museumsrundgang für die Homepage entstanden und ein neuer Audioguide.

Bereiche erneuert und ausgebaut

Ausstellungen im Freilandmuseum Oberpfalz wurden überarbeitet, die Beschilderung erneuert, Toiletten und Gebäude barrierefrei ausgebaut. Zum Obergeschosses des Ausstellungsgebäudes führt jetzt ein Treppenlift. Bis zum 19. Mai ist die Ausstellung "Naturparke in Bayern" zu sehen. Sie zeigt die Vielfalt und Besonderheiten der bayerischen Kulturlandschaften, ihre Pflanzen, Tiere, Gewässer, Geologie und die menschlichen Einflüsse, die diese Landschaften geprägt haben.

Zu den rund 45 Veranstaltungen, die in diesem Jahr geplant sind, gehören der Oberpfälzer Volksmusiktag sowie ein Bulldog- und Oldtimer-Treffen.

Neue Gebäude im Freilandmuseum: Viehwaage und Stadel

Das Museum ist auch um weitere Gebäude gewachsen: eine kommunale Viehwaage von 1955 aus dem Weidener Ortsteil Neunkirchen und einen Stadel Baujahr 1937, der in Schwarzenfeld abgebaut wurde. Er zeigt beispielhaft die in den 1930er-Jahren beginnende und seitdem stetig anhaltende Vergrößerung von landwirtschaftlichen Gebäuden.

Lernhof ist im Bau

Neuestes Projekt im Freilandmuseum Oberpfalz ist der Lernhof Köstlerwenzel. Spatenstich war kurz vor der Saisoneröffnung. Er soll zeitgemäßere Räume für die Programme bieten, die bislang im Denkenbauernhof stattfinden, der unter anderem nicht beheizt werden kann und nur kleine Fenster hat. Zudem soll künftig ein geplantes Großgerätedepot die Schätze des Museums besser schützen.

Die Saison im Freilandmuseum Oberpfalz geht bis zum bis zum 6. November. Geöffnet ist von Dienstag bis Sonntag jeweils zwischen 9 und 18 Uhr. Aktuell ist es wegen Corona nur zugänglich für Besucher, die geimpft, genesen oder getestet sind (3G).