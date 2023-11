Wolfauslassen – ein lautstarker Novemberbrauch

"Martini gehen" – so wurde es früher genannt, wenn Gruppen von Kindern von Haus zu Haus zogen, den Hirtenspruch aufsagten und dann mit umgehängten Kuhglocken im Takt schepperten. Heute hört man öfter die Bezeichnung "Wolfauslassen" für diesen "Heischebrauch", wie Kulturwissenschaftler solche Bräuche nennen.

In der BR Mediathek: Die Wölfe von Rinchnach

Erst Läuten, dann Geld einsammeln

"Heischen" bedeutet, mit einem Brauch um eine Gabe oder um Geld zu bitten. Während früher nur Buben mit den Glocken herumgezogen sind, haben die Gruppen inzwischen längst auch Mädchen dabei. Die wichtigste Person ist dabei der "Hirte", meistens mit Hut und einem Wacholderstecken. Er muss den traditionellen Hirtenspruch auswendig lernen und vor der Haustür möglichst schön aufsagen können. Nach dem gemeinsamen Läuten gibt es dann ein paar Münzen für die Kinder.

Brauchtums-Hochburgen Rinchnach und Bodenmais

Vor allem in den Bayerwald-Gemeinden Rinchnach und Bodenmais im Landkreis Regen hat sich das Wolfauslassen in den letzten Jahrzehnten zur "wildesten Nacht des Jahres" entwickelt. In beiden Orten werden Hunderte von Zuschauern erwartet, wenn sich die großen Wolfauslasser-Gruppen zu dem dröhnenden Spektakel treffen.

In Rinchnach findet das heuer am Freitag statt. Ab 18.30 Uhr ziehen nacheinander mehrere "Wölfe", wie man die Gruppen nennt, in den Ortskern ein und präsentieren sich jeweils mit lauten Glocken, die gemeinsam im Takt gescheppert werden. Der Hirte jeder Gruppe ist dabei der Taktgeber für die Buben und erwachsenen Männer, die mitmachen. Sie schnallen sich dafür schwere überdimensionierte Metallglocken um die Schultern. Manche Glocken sind gut 60 bis 80 Zentimeter hoch und wurden speziell für den Brauch angefertigt. Nach einem dröhnenden gemeinsamen Scheppern ziehen die Wölfe die ganze Nacht durch Rinchnach und durch die Wirtshäuser – bis zum "Taganläuten" um sechs Uhr früh.

In Bodenmais ziehen die "Wölfe" am 11. November zuerst durch den Ort und treffen sich dann ab 21 Uhr zum großen "Zusammenläuten" auf der sogenannten Kuhbrücke im Ortszentrum. Auch das ist ein dröhnendes Spektakel, das jedes Jahr Hunderte von Zuschauern anlockt. Die Besonderheit in Bodenmais: Hier läuten die drei großen Gruppen auch immer noch an den Anwesen der sogenannten Weiderechtler. Das sind Landwirte, deren Rinder den Sommer über in den Wäldern und auf den Schachtenwiesen im Arbergebiet weiden dürfen, ein altverbrieftes Recht. Das Anklopfen und Läuten bei den Weiderechtlern hat mit dem Ursprung des Brauchs zu tun.

Hat man mit dem Brauch jemals die Wölfe vertrieben?

Wer den Wolfauslasser-Brauch mal in einer dunklen Novembernacht erlebt hat, ist beeindruckt. Es wirkt alles sehr urtümlich und urgewaltig, erst recht, wenn dazu noch nächtlicher Nebel und Dunst um die Wolfauslasser wabert. Beeindruckend sind auch die sogenannten Goaßlschnalzer, die die Wolfauslasser begleiten. Sie schwingen lange Peitschen durch die Luft und lassen sie knallen, was ein scharfes, schneidendes Geräusch erzeugt, das laut durch die Nacht tönt.

In den alten Brauch des Wolfauslassens wurde in den letzten Jahren viel hinein interpretiert. Gern erzählt wird zum Beispiel, dass man damit früher Wölfe, Bären und womöglich gleich auch noch wilde Geister und Dämonen vertrieben hat. Brauchelemente wie lautes Lärmen gehören tatsächlich zu vielen spätherbstlichen und winterlichen Bräuchen. Aber für den Ursprung des Wolfauslassens gibt es eine alltäglichere Erklärung als die, Wölfe zu vertreiben.