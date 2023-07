Königssee: Ranger schützen Natur vor Verantwortungslosigkeit

Schöpfung bewahren: Kirchen fordern zum Naturschutz auf

Auch die Kirchen rufen immer wieder zum Natur- und Umweltschutz auf. Dort wird meist von der "Verantwortung für die Schöpfung" gesprochen. Dahinter steckt nicht etwa der kreationistische Gedanke einer Schöpfung in sieben Tagen, wie in der Bibel beschrieben, sondern die Vorstellung, dass die Erde von Gott gewollt ist. Daraus wird abgeleitet, dass die Menschen eine besondere Verantwortung für die Natur haben.

Mit seiner Enzyklika "Laudato si" hat Papst Franziskus im Jahr 2015 besonders öffentlichkeitswirksam auf die Dringlichkeit von Natur- und Umweltschutz hingewiesen. Franziskus spricht sich darin gegen die "selbstmörderische" Lebensweise der Menschen aus und kritisiert den Umgang mit der Natur. Auch beim Evangelischen Kirchentag 2023 in Nürnberg stand das Thema Klima- und Umweltschutz besonders im Fokus.

Die Natur soll nicht wieder zertrampelt werden

Im Nationalpark Berchtesgaden ist Marina Unterreiner optimistisch, dass die Natur sich in ein paar Jahren von der Verantwortungslosigkeit vieler Menschen erholen wird. "Wir haben Vergleichsbilder, wo man sieht, dass sich die Vegetation schon wieder erholen kann", sagt sie.

Bis 2026 bleiben die Infinity-Pools auf jeden Fall noch gesperrt. Ob die Gumpen danach wieder für Touristen zugänglich gemacht werden, ist fraglich.

Rund um das Thema "Verantwortung" geht es in der Sendung STATIONEN, am Mittwoch, 5. Juli 2023 um 19 Uhr im BR Fernsehen und in der ARD Mediathek.