Klassik Open Air: Besucher feiern Joana Mallwitz zum Abschied

65.000 Besucher haben am Abend das erste Klassik Open Air des Jahres im Nürnberger Luitpoldhain gefeiert. Sie nahmen bei bestem Wetter endgültig Abschied von Generalmusikdirektorin Joana Mallwitz, die im Herbst nach Berlin wechselt. Am Vormittag waren noch einmal Regenschauer über dem Luitpoldhain niedergegangen. Am Abend schien dann die Sonne in den wohl größten grünen Konzertsaal Europas.

Geburtstagsständchen für Harry Potter

Musikalisch luden Joana Mallwitz und die Musiker der Staatsphilharmonie Nürnberg die Klassik-Fans, die auf Picknickdecken und Campingstühlen dem Konzert lauschten, zum Feiern ein. Dabei ging es orchestral sowohl in den Biergarten als auch in den Technoclub und ins Reich der Tiere. Als Zugabe spielte das Orchester dann den berühmten Hochzeitsmarsch und ein Geburtstagsständchen für Harry Potter. Danach musste sich die scheidende Dirigentin gleich mehrfach verbeugen, im Luitpoldhain sagte das Publikum mit Standing Ovations und Jubelrufen ade.

Premiere der Jungen Staatsphilharmonie

Am Vormittag war Joana Mallwitz bereits von Familien mit Kindern verabschiedet worden. Beim Familienkonzert waren Auszüge aus dem Abendprogramm zu hören. Außerdem feierte die Junge Staatsphilharmonie nach Angaben der Stadt ihre Premiere. Das Jugendorchester war 2021 auf Initiative von Joana Mallwitz gegründet worden.

Joana Mallwitz wird Lebkuchen vermissen

Angesprochen darauf, was sie denn nach fünf Jahren in Nürnberg am meisten vermissen werde, erklärte Joana Mallwitz mit einem Lächeln: "Lebkuchen und natürlich die Staatsphilharmonie." Mallwitz wechselt zur nächsten Spielzeit an das Konzerthaus Berlin.

Schon am kommenden Samstag feiert der neue Chefdirigent der Nürnberger Symphoniker, Jonathan Darlington, seinen Einstand – beim zweiten Klassik Open Air des Jahres im Luitpoldhain, am Samstag, dem 5. August.