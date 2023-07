Komponist mit elf Jahren: Victor schreibt Orchester-Sinfonie

Seine Finger tanzen geradezu spielerisch über die schwarzweißen Tasten. Victor Breimesser spielt natürlich auswendig, Noten braucht er keine für dieses Stück. Immerhin hat er das leichthändige, geradezu beschwingt anmutende "Allegretto con Variazioni" selbst komponiert. Wenn er nicht gerade mit Freunden Fußball spielt, sitzt der elfjährige Gymnasiast gern am Flügel und tüftelt an eigenen Kompositionen. Angefangen mit dem Klavier spielen hat er mit sechs Jahren. Schon bald schreibt er auch eigene Kompositionen, ganz ohne fremde Hilfe. "Am Klavier kann ich mich austoben", sagt er.

Sinfonie für Orchester

Victor Breimesser komponiert aber nicht nur für Klavier, sondern sogar für ein großes klassisches Orchester. Verschiedene Bläser, Streicher und Pauken – Victor kann diese Instrumente zwar nicht selbst spielen, vermag sie sich aber so gut vorzustellen, dass er die Noten dafür schreiben kann. "Ich geh oft in Konzerte, kriege eine Vorstellung, wie zum Beispiel ein Horn klingt", sagt Victor.

Studenten spielen seine Komposition

Am Institut für Musikpädagogik der Universität Erlangen-Nürnberg erlebt Victor mit seiner Familie einen großen Moment. Es ist das Semester-Abschlusskonzert in der riesigen Aula, ein echter Konzertsaal mit großer Bühne. Das Uni-Orchester spielt Victors Komposition "Sinfonischer Satz C-Dur".

Geschrieben hat Victor diese Partitur bereits mit neun Jahren. Er sitzt mit seinen Eltern und der jüngeren Schwester im abgedunkelten Zuschauerraum und nickt zustimmend. Das Orchester spielt seine etwa sechsminütige Komposition, die sich hinter alten Meistern nicht zu verstecken braucht.

Musikalisches Ausnahmetalent

Der Kontakt zur Universität entstand über Victors Klavierlehrerin, der Nürnberger Uni-Dozentin Nannette Goletzko. Julian Tölle, Musikwissenschaftler an der Uni Erlangen-Nürnberg, spricht von einem Ausnahmetalent, hochbegabt sei der Elfjährige. Gemeinsam sind bereits verschiedene Konzerte absolviert.

"Seine Musik ist wunderschön und er ist ein cooler Typ!" Julian Tölle, Musikwissenschaftler, FAU

Das Konzert ist ein voller Erfolg. Victors Sinfonie erhält tosenden Applaus vom Auditorium. Auch als der Elfjährige seine Eigenkomposition „Allegretto con Variazioni“ zum Besten gibt, ist es mucksmäuschenstill im Saal. Victor Breimesser meistert seinen Auftritt mit Bravour. Seinen Eltern ist wichtig, dass der Spaß im Vordergrund steht. Sie möchten ihr Kind nicht unter Druck setzen. "Wir geben ihm einen Rahmen, dass er sein Talent ausleben kann", erzählt Ulrich Breimesser, Victors Vater.

Victor Breimesser interessiert sich nicht nur für Musik. Mathe und Sport seien vor allem seine Lieblingsfächer in der Schule. Derzeit besucht der die fünfte Klasse eines Nürnberger Gymnasiums. Beruflich habe er sich auch bereits Gedanken gemacht. Ingenieur wolle er gern werden. Die Musik sei für ihn vor allem ein Hobby.