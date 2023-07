Erstmals seit 20 Jahren: Ein Chefdirigent für Hofer Symphoniker

Nach über 20 Jahren besetzen die Hofer Symphoniker erstmals wieder den Posten des Chefdirigenten. Martijn Dendievel aus Belgien übernimmt den Posten ab der Spielzeit 2024/2025. Der 27-Jährige ist mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Deutschen Dirigentenpreis 2021. Außerdem wird er seit 2021 als "Maestro von Morgen" durch das Forum Dirigieren des Deutschen Musikrates gefördert.

Die Hofer Symphoniker hatten seit mehr als 20 Jahren keine eigenen Chefdirigenten mehr, sondern verschiedene Gastdirigenten. Das Publikum in Hof kennt Martijn Dendievel bereits von mehreren Verpflichtungen als ein solcher. Sein Vertrag als Chefdirigent gilt ab Herbst 2024 für zunächst vier Spielzeiten.

Hofer Symphoniker werben für Martijn Dendievel

Die Ernennung sei auch von den Orchestermusikerinnen und -musikern angestoßen worden, betonte Orchestervorstand Juraj Chupac auf einer Pressekonferenz. Dendievel war auch Wunschkandidat von Intendantin Cora Bethke: "Mit ihm wird der programmatische Ansatz der Hofer Symphoniker, Kernrepertoire mutig mit Neuentdeckungen und Wiederausgrabungen zu verbinden, zukunftsträchtig weiterentwickelt werden." Mit der Ernennung formulierten die Hofer Symphoniker auch einen musikalischen Anspruch, überregionale Aufmerksamkeit und Ausstrahlung, so Bethek weiter.

Das Modell der Hofer Symphoniker, dass die Orchestermusikerinnen und -musiker gleichzeitig auch Kinder- und Jugendliche an der orchestereigenen Musikschule unterrichten, bezeichnete Martijn Dendievel als "europaweit einzigartig". Er wolle dies nutzen, um künftig das "Feuer des Orchesters" für die Klassik noch stärker auf die nächste Generation zu übertragen.

Neuer Chefdirigent: "Beeindruckt von unglaublicher Qualität"

Dendievel sagte, er sei sehr glücklich über seine Verpflichtung: Die Hofer Symphoniker seien ein besonderes Orchester mit großem Potenzial: "Es ist schon auf einem sehr hohen Stand gerade für eine kleine Stadt. Ich bin beeindruckt von der unglaublichen Qualität, die hier geliefert wird", so der Dirigent im Gespräch mit BR24.

Das Hofer Publikum kann den designierten Chefdirigenten bereits am 23. Juli bei einem Open-Air-Konzert in der Innenstadt erleben. In der nächsten Spielzeit gestaltet er als Gastdirigent unter anderem ein Konzert zusammen mit dem israelischen Geiger Vadim Gluzman, das vom Deutschlandfunk Kultur aufgezeichnet wird.