"Kein Schlussstrich!": Theaterprojekt zum NSU in Nürnberg

Zehn Menschen sind den Rechtsterroristen des NSU zum Opfer gefallen, drei davon in Nürnberg – Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru und İsmail Yaşar. Auch mit den Urteilen im Münchner NSU-Prozess sind die Taten aus Sicht der Macher des bundesweiten Theaterprojekts noch nicht vollständig aufgeklärt. In 15 Städten in Deutschland haben deshalb Theater und andere Organisationen ein umfangreiches Programm auf die Beine gestellt. Die Forderung an das Publikum: Stellt euch Rassismus und Antisemitismus entgegen. In Bayern sind Nürnberg und München mit dabei.

Drei Stücke von Elfriede Jelinek in 3,5 Stunden

Das Staatstheater Nürnberg wartet mit einer Premiere aus drei Werken der Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek auf. Der Direktor des Schauspielhauses, Jan-Philipp Gloger, führt in einer Marathonaufführung die Stücke "Wolken.Heim", "Rechnitz (Der Würgeengel)" und "Das schweigende Mädchen" zusammen. Die Stücke werden streng hintereinander gespielt, freilich mit Kürzungen. Glogers Ziel ist es, die rechten bis rechtextremen Kontinuitäten der deutschen Geschichte bis heute aufzuzeigen. Es geht um die Geistesgeschichte von Rassismus und Faschismus im deutschen Idealismus, um die Gräueltaten der Nazis und um den NSU-Prozess.

Nürnberg hat "immense Nazi-Geschichte"

Dass es eine mit dreieinhalb Stunden durchaus lange und gehaltvolle Aufführung wird, hat nach Ansicht des Schauspieldirektors seine Berechtigung. Nürnberg habe eine "immense Nazi-Geschichte", und hier habe "der NSU mithin am heftigsten sein Unwesen getrieben", erinnert Gloger. Die Premiere ist heute Abend um 18.30 Uhr im Staatstheater Nürnberg.