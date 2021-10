Amtsgericht verurteilt "Drachenlord" zu Gefängnisstrafe

Das Amtsgericht Neustadt an der Aisch hat den als "Drachenlord" bekannten YouTuber Rainer Winkler zu einer Haftstrafe von zwei Jahren verurteilt. Der 32-Jährige muss nun ins Gefängnis. Die Strafe sei nicht zur Bewährung ausgesetzt worden, sagte Justizsprecher Friedrich Weitner in der Abendschau im BR Fernsehen. "Dieses Verfahren ist ein trauriges Beispiel dafür, welche Folgen Hass und Mobbing im Internet haben", sagte die Richterin.

Die Staatsanwaltschaft hatte auf eine Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren plädiert, sein Verteidiger wollte erreichen, dass die Haftstrafe zur Bewährung ausgesetzt wird.

"Drachenlord" musste sich wegen Körperverletzung verantworten

Winkler war unter anderem wegen Körperverletzung und Beleidung angeklagt. Er soll einen Mann bei einer Auseinandersetzung mit einer Taschenlampe geschlagen haben. Auf einen anderen soll er einen Backstein geworfen und zudem Polizisten beleidigt haben. Da er bereits Vorstrafen hatte, war eine Verurteilung des 32-Jährigen durch das Gericht wahrscheinlich.

Im September 2019 wurde er wegen einer Pfefferspray-Attacke zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten verurteilt. Einige der nun angeklagten Taten beging er noch in der Bewährungszeit.

Großes Interesse an Prozess gegen "Drachenlord"

Der Prozess gegen Winkler wurde von einem großen Medieninteresse und einem großen Interesse in der Öffentlichkeit begleitet. Etwa 60 seiner Gegner, die sich selbst "Hater" nennen, hatten sich seit etwa sieben Uhr morgens vor dem Justizgebäude versammelt, um den Prozess zu verfolgen. Allerdings waren im Gerichtssaal selbst nur zwölf Zuschauer zugelassen. Auch in den Sozialen Medien wurde der Prozess heute viel diskutiert.

Das Amtsgericht Neustadt hatte das Verfahren aus Sicherheitsgründen ins Strafjustizzentrum Nürnberg verlegt, dementsprechend wurde der Prozessauftakt von einem großen Polizeiaufgebot und strengen Sicherheitsvorkehrungen begleitet.

Angeklagter räumte Vorwürfe ein

Rainer Winkler räumte die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft heute weitgehend ein. Zu Beginn des Prozesses ließ er seinen Verteidiger eine entsprechende Erklärung verlesen. Darin kündigte er auch an, seine Internetaktivitäten so zu verändern, dass sie nicht mehr so viele "Hater" auf den Plan rufen. Sein Haus in Altschauerberg, einem Ortsteil des Marktes Emskirchen (Lkr. Neustadt/Aisch-Bad Windsheim) will er verkaufen und wegziehen.

Seit Jahren kommt es vor diesem Haus immer wieder zu Krawallen und lautstarken Auseinandersetzungen. Die 42 Einwohnerinnen und Einwohner leiden sehr darunter.