Kandinsky, Corinth, Nolde: Hochkarätiges bei Münchner Auktionen

Die Suche nach dem richtigen Schätzpreis

Für Robert Ketterer kommt es nicht in erster Linie darauf an, Käufer zu finden. Wichtiger ist, in den Monaten zuvor ein exzellentes Angebot für die Auktion anzuwerben. "Das war schon immer das große Thema", sagt er. "Ich habe auch niemals meinen Vater sagen gehört: Dieses Mal war es einfach." Aber der Konkurrenzdruck sei sehr groß, es gebe einige Anbieter, die schöne Objekte auf den Auktionen haben wollten. Die große Kunst ist es für Ketterer dabei, die Objekte zu finden, "die wirklich von der Qualität her musealen Charakter haben" – und sie dann auch zu guten Preisen zu bekommen. Nur so könne man Ansatzpreise in der Auktion anbieten, "die so spannend sind, dass man gerne zur Auktion hingeht, dass man glaubt, etwas sehr, sehr Gutes zu einem möglicherweise etwas kleineren Preis kaufen zu können. Ich glaube, das ist die Idee. Und wenn die Preise zu hoch angesetzt werden, dann ist die Gefahr groß, dass man daran vorbeigeht."

Nicola Gräfin Keglevich führt bei Ketterer solche Gespräche mit Einlieferern. Oft sind es Erben, die die Kunstsammlung der Vorfahren zu Geld machen wollen oder müssen. Wie laufen solche Verhandlungen? Das komme immer darauf an, woher das Werk kommt, sagt Keglevich, ob jemand etwas gekauft oder geerbt habe zum Beispiel. "Wir holen unsere Kunden aber immer gut ab mit ihrer eigenen Erwartungshaltung und führen sie auch hin zu Vergleichen auf dem Kunstmarkt, was eben der richtige Schätzpreis ist." Was nicht immer eine Ernüchterung sein oder auf eine niedrige Schätzung hinauslaufen müsse, auch der umgekehrte Fall sei nicht selten, erklärt die Expertin.

Wer kann noch kaufen?

Noch nie waren so viele Auktionsangebote im sechs- oder gar siebenstelligen Bereich anzutreffen wie jetzt. Andererseits tritt der gehobene Mittelstand aufgrund der allgemeinen Lage weniger häufig als Käufer in Erscheinung. Der Kunsthandel entspricht so erstmals ganz dem Klischee: Er ist etwas für die Reichen. Robert Ketterer hält fest, zwar sei der weltweite Markt etwas zurückgegangen, was auch damit zusammenhänge, dass die großen Sammlungen in den Auktionen gefehlt hätten. Vor einem Jahr habe man die noch gehabt. Aber: "Was auf den Markt kommt, läuft sehr, sehr gut. Ich glaube, dass insgesamt etwas weniger Sammler auf die Auktionen kommen werden. Es wird etwas wählerischer gekauft werden, aber ich denke, Qualität setzt sich immer durch."