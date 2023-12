Jubiläums-Scharfrichterbeil geht an David Stockenreitner

Der Österreicher David Stockenreitner hat das 40. Passauer Scharfrichterbeil gewonnen. Der 33-Jährige thematisierte auf der Bühne seine körperliche Behinderung, machte sich schonungslos und selbstironisch über sich lustig und brachte das Publikum durchgehend zum Lachen.

Jury und Publikum einer Meinung

Hape Kerkeling, der das erste Scharfrichterbeil im Jahr 1983 gewonnen hatte, war heuer als Ehrengast und Mitglied der Jury in Passau. Er sagte am Ende des Abends: "Ich habe lange nicht mehr so gelacht." Stockenreitner sei unfassbar witzig und habe bei ihm genau den Nerv getroffen. Er hoffe, dass der junge Österreicher noch eine große Karriere vor sich habe.

David Stockenreitner überzeugte aber nicht nur die Jury. Erstmals in der Geschichte des Passauer Scharfrichterbeils waren Jury und Publikum einer Meinung.

Berühmte Vorgänger

Unter sechs Bewerbern ging das zweite Beil an Lara Ermer, das dritte Beil an Daniel Knopper.

Das Scharfrichterbeil gilt als Sprungbrett für Nachwuchskünstler aus den Bereichen Kabarett, Comedy, Chanson und Entertainment. Gewinner waren unter anderem Urban Priol (1986), Günter Grünwald (1988), Rolf Miller (1994), Michael Altinger (1996), Luise Kinseher (1999) und Torsten Sträter (2012).