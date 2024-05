Fragwürdiges Jubiläum: Zehn Jahre Landshuter Theaterzelt

Stühle, Lautsprecher, Lichter müssen raus

2025 will die Stadt mit der Sanierung beginnen. Aber bereits jetzt – zum zehnjährigen Jubiläum – kommt etwas Bewegung in den Theaterbau: eine Vorbereitungsmaßnahme. Stühle, Lautsprecher, Lichter – alles kommt raus. 2028 soll die eigentliche Sanierung abgeschlossen sein. So richtig daran zu glauben, traut sich im Zelt allerdings keiner. "Es ist bitter, aber fünf Jahre wären toll", so Schauspielerin Kram. Und auch der Intendant lässt sich immer wieder zu zynischen Bemerkungen hinreißen: "In 2.000 Jahren wird man sagen: Damen und Herren, hier ist sind die Pyramiden von Gizeh, die Chinesische Mauer und das Landshuter Theaterzelt."

Nach der Sanierung zu klein

Selbst wenn die Sanierung planmäßig verläuft, bedeutet das 2028 noch nicht das Ende des Theaterzelts. Denn aus Brandschutzgründen müssen sowohl der Zuschauerraum als auch der Orchestergraben des Theaters verkleinert werden. Opern oder große Musicalproduktion können dann nicht mehr im alten Saal stattfinden. Vor Jahren ist deshalb bereits ein Erweiterungsbau auf dem Theatergelände geplant worden. Für diesen gibt es allerdings nach wie vor keine Genehmigung des Stadtrats. Bis er gebaut ist, heißt es: Das Theaterzelt bleibt. Und damit auch alle künstlerischen Einschränkungen.

Große Produktionen statt filigrane Stücke

Denn auf der Bühne im Theaterzelt lassen sich zwar aufgrund der Akustik große Produktionen machen, nicht aber das, was das eigentliche Sprechtheater ausmacht: feine, nuancierte Stücke. "Es fühlt sich mittlerweile so an, als wäre ich früher ein Holzschnitzer gewesen, der filigrane Kunstfiguren herstellt, und seit zehn Jahren schneide ich nur noch Bretter her", beschreibt Katharina Elisabeth Kram ihren Eindruck von der Arbeit im Alltag. "Das kann vielleicht ganz toll sein, mal ein paar tolle Bretter zu sägen, aber ich würde gerne wieder die filigrane Arbeit machen, die feine, die künstlerisch interessantere." Ein bescheidener Wunsch zum zehnjährigen Jubiläum.