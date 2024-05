Niederlage im Europa-League-Finale: Lookman schockt Leverkusen

Fast schon fassungslos standen die Spieler von Bayer 04 Leverkusen nach Abpfiff auf dem Spielfeld. 51 Spiele in Folge hatte das Team von Ex-Bayern-Spieler Xabi Alonso keine Niederlage mehr kassiert. Ausgerechnet im Finale der Europa League war es dann so weit. Atalanta Bergamo feierte einen vollkommen souveränen 3:0-Sieg gegen den Deutschen Meister - und ließ die Werkself ratlos zurück.

Leverkusen war durch die Saison marschiert, hatte in der Liga Bayern München und Borussia Dortmund abgefertigt und in der Europa League AS Rom und West Ham United rausgeworfen. Sie alle konnten Leverkusen nichts anhaben. Bis Atalanta in Dublin ein Offensivfeuerwerk zündete gegen das Bayer keine Lösung fand.

Lookman wird Leverkusens Albtraum

Die Alonso-Elf erlaubte sich im Finale zu viele Fehlpässe, zu viele Unachtsamkeiten und sorgte für zu wenige Offensivaktionen. Leverkusens Albtraum war an diesem Abend aber vor allem ein Mann: Ademola Lookman erzielte alle drei Gegentreffer. Zum ersten Mal schockte er die Leverkusener in der 12. Spielminute: Eine Hereingabe von Davide Zappacosta erreichte Lookman, der aus kurzer Distanz zur Führung für Bergamo traf.

Eine knappe Viertelstunde später dann der nächste Schlag: Nach einem Leverkusener-Missverständnis schaltete Lookman am schnellsten, tanzte Granit Xhaka aus und brachte den Ball im Tor unter - 2:0.

Leverkusen menschelte. Und gab die Hoffnung nicht auf. Zu oft war der Deutsche Meister in dieser Saison in der zweiten Halbzeit überlegen. Zu oft war der Lucky Punch auf der Seite der Werkself. Aber Leverkusen fand kein Mittel. Zu viele Fehlpässe, zu wenig Offensivdrang. Stattdessen wieder Lookman. Gianluca Scamacca konnte den Ball am Sechzehner auf den 26-Jährigen bringen, der zum 3:0 traf - und damit war die erste Niederlage der Leverkusener nach 51 Spielen besiegelt.