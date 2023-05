Festival in Franken zeigt den magischen Zauber der Figurenwelt

Die winzigen Figuren sind gerade mal acht Zentimeter groß. Die Männchen sind aus Fimo geformt und tragen Helm und Gewehr. Sie richten im indonesischen Dschungel ein Gemetzel an. "Our Empire" heißt das Stück der niederländischen Gruppe "Hotel Modern". Die Spielerinnen bewegen die Figuren mit dünnen Holzstäben durch Dörfer und Reisfelder. Kleine Miniaturwelten sind das, liebevoll aufgebaut aus Bambus und Holz. Kunstpflanzen verwandeln den Tisch in einen Dschungel.

Familiengeschichte im Figurentheater

Arthur Sauer steht mit seinen vielen Perkussionsinstrumenten daneben, er ist für den Live-Sound des Stück zuständig. Herman Helle filmt das Spiel und für die Zuschauenden entsteht ein Live-Kino, denn die Spielsequenzen werden auf große Leinwände projiziert. Der Niederländer Hermann Helle verarbeitet in "Our Empire" seine eigene Familiengeschichte. Seine Eltern lebten als Kinder in den ehemaligen ostindischen Kolonien, dem heutigen Indonesien. Über die Kolonialzeit, die Ausbeutung und Versklavung der Menschen wird in Holland kaum gesprochen, erst langsam beginnt die Aufarbeitung und die Künstlergruppe möchte mit diesem Stück einen Beitrag leisten.

Globale Perspektiven

Das Figurentheater-Festival hat diesmal den Schwerpunkt auf globale Perspektiven gelegt. Bei "Hotel Modern" geht es um die Folgen, die der Kolonialismus bis heute hat. Aus Sankt Petersburg haben die Festivalmacher die Künstlergruppe "Akhe" eingeladen, die aus Russland fliehen musste. In ihrer Open-Air-Performance "Ikarus" setzen sie sich mit Flucht und Vertreibung auseinander. Für Annika Gloystein vom Festivalteam in Erlangen ist es wichtig, sich von der europäisch orientierten Perspektive zu lösen und hat deshalb Künstlerinnen und Künstler aus Afghanistan, Syrien oder zum Beispiel Kuba und Uruguay eingeladen.

Kultur an ungewöhnlichen Orten

Insgesamt sind in den zehn Festivaltagen rund 200 Vorstellungen in Erlangen, Nürnberg, Fürth und Schwabach zu sehen. Und die Bandbreite ist groß. Eine Figur, das muss nicht unbedingt eine Puppe sein, obwohl die Puppenspieler natürlich auch kommen. Die ganz Großen der Szene wie der australische Puppenspieler Neville Tranter mit seinem "Stuffed Puppet Theatre" sind jedes Mal mit dabei.

Aber Figuren und Objekte können auch ganz abstrakt sein. In einem leerstehenden Erlanger Bürogebäude sind zum Beispiel Tiere eingezogen. Neun Stück – eine Riesenschildkröte ist dabei, ein Blaubock und ein Schweinfuß-Nasenbeutler, den gibt es wirklich, beziehungsweise den gab es wirklich, denn was all diese Tiere gemeinsam haben: Der Mensch hat sie ausgerottet. Das Künstlerduo Böhler & Orendt erzeugt die sprechende Tierköpfe mit Nebel und Projektoren. Manchmal zum Gruseln echt und dann wieder schräg komisch, vor allem, wenn sie im Chor singen.

Figuren Leben einhauchen

Den Figuren und Objekten Leben einhauchen – das können die Spielenden, jeder auf seine Weise. Der Nürnberger Künstler Joachim Torbahn konnte mit wenigen Handgriffe aus einem Stück Ton Figuren und Gebäude herauskneten und Geschichten dazu erzählen. Das Nürnberger Künstlerhaus widmet dem vor einem Jahr verstorbenen Künstler eine Ausstellung. "Hin und weg" heißt sie und die Besucherinnen und Besucher können auf zwei Etagen in das künstlerische Universum von Joachim Torbahn eintauchen.

Mit dem Nürnberger Ensemble Kontraste hat er zum Beispiel die Zauberflöte als Puppenspiel mit Live-Musik inszeniert. Mit seinem Bühnenpartner Tristan Vogt trat er viele Jahre als "Thalias Kompagnons" auf und reiste mit der Zauberflöte zum Beispiel zu den Wiener Festwochen. Das Figurentheater-Festival findet alle zwei Jahre statt und endet heuer am 21. Mai.