GOP-Varieté München: Hier sind die Achtziger jetzt "NEO"

Leider gehört auch der Solo-Musiker Holger Dieffendahl an Keyboard und Flügel nicht zu den Künstlern mit ansteckendem Charisma. Außer, dass er begeisterter Kölner ist und seiner Heimat einen sentimentalen Kölsch-Sprechgesang widmete, hatte er wenig beizutragen. Dafür, dass diese Show schon so lange tourt, waren die Dialoge von beachtlicher Wurstigkeit. Dieffendahl wollte wohl schnoddrig-lässig rüberkommen, das wirkte aber eher unbeteiligt.

Facebook-Lesung in eigener Sache

Unter den Artisten überzeugten vor allem das italo-britische Herren-Duo Togni Brothers mit wagemutiger Flug-Gymnastik zum Finale und das Paar Michael und Yulia mit ihren so poetischen wie kraftstrotzenden Gleichgewichtsübungen. Sylphie Currin aus San Francisco ließ sich wie selbstverständlich an ihrem Dutt in die Höhe ziehen und beeindruckte mit dieser "haarigen" Nummer, die so zum ersten Mal im Münchner GOP zu sehen war. Der erst 26-jährige japanische Jojo-Meister Shu Takada brachte beste Laune und Highspeed-Gesten mit, sah in seinem merkwürdigen grauen Outfit aber aus wie Leiharbeiter aus Nordkorea.

Insgesamt eher solide als mitreißende Varieté-Kunst, die unter dem Titel "NEO" in die Irre führt. Als etwas bemühte "Rückbesinnung" wäre das Ganze besser zusammengefasst. Dann hätte Moderator Quilitz aber keinen länglichen Facebook-Eintrag verlesen dürfen. Die Zuckerberg-Firma gibt es ja erst seit Februar 2004. Warum Quilitz über jeden Auftritts-Abend in der Pause spontan eine "Kurzgeschichte" schreibt und nicht nur ins Netz stellt, sondern auch vorträgt, erschloss sich nicht, denn es handelte sich um nicht mehr als etwas Lobhudelei in eigener Sache und eine Zusammenfassung dessen, was "bisher geschah".

Bis 2. Juli am GOP München