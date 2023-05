Marionettentheater Schwandorf eröffnet eigene Spielstätte

Marionettentheater zur Vorweihnachtszeit - das hat seit vielen Jahren Tradition in Schwandorf. Künftig kann man die liebevoll gestalteten Figuren das ganze Jahr über auf der Bühne erleben. Das Marionettentheater Schwandorf eröffnet am Freitag (05.05.23) seine erste eigene Spielstätte. Es ist das erste Theaterhaus in der Oberpfälzer Stadt überhaupt.

Etabliert seit den 70er-Jahren

1977 organisierte Theatergründer Raimund Pöllmann die erste Aufführung. Die Marionetten, die er mit Schülern im Kunst- und Werkunterricht herstellte, sollten zum Leben erwachen. Schon die ersten Stücke richteten sich nicht nur an junge Zuschauer, sondern auch an Erwachsene. Das Marionettentheater Schwandorf machte sich über die Stadt hinaus einen Namen.

Neue Spielstätte erweitert Möglichkeiten

Seit 2019 leitet Sohn Michael Pöllmann das Ensemble: "Ich bin ziemlich glücklich, dass wir hier sind und angekommen sind", sagt er über die neue Spielstätte, die in einer ehemaligen Bankfiliale entstanden ist. Bislang wurden die Stücke im Oberpfälzer Künstlerhaus aufgeführt. "Jetzt haben wir mit diesem eigenen Haus die Möglichkeit, ganzjährig zu arbeiten. Und wir versuchen, die ganze Bandbreite von Kleinkindern, Märchen, Klassikern wie Molière, Shakespeare und Krimis abzudecken."

An die frühere Bankfiliale gleich neben dem Künstlerhaus im Schwandorfer Stadtteil Fronberg wurde ein Bühnenraum angebaut. Er ist höher als der Zuschauerraum. Auf einer Brücke über der Bühne können die Theaterleute jetzt komfortabel die Marionetten spielen. Rund 60 Zuschauer haben in dem neuen Theater Platz.