Erstes Appartementhaus – modernes Wohnen im 1950-er-Jahre-Flair

Denkmalprämie für Mid-Century-Flair

Weil diese Sanierung im Einklang mit den Denkmalschutzvorgaben gelungen ist, wurde der Bau im Februar vom Bezirk Mittelfranken ausgezeichnet. In der Würdigung des Bezirkes heißt es: "Zusätzlich baute man ins Erdgeschoss, wo vorher Hausmeisterwohnung und Keller lagen, sechs neue Appartements ein. In Zeiten der Wohnungsknappheit war die Revitalisierung des außergewöhnlichen Wohnturms absolut sinnvoll. Das gelang unter Beibehaltung des Mid-Century-Flairs des Baudenkmals, der erst seit wenigen Jahren steigende Wertschätzung erfährt." Es werde damit ein wichtiger stadt-, wirtschafts- und sozialgeschichtlicher Zeuge, der in der Formensprache seiner Zeit für den Aufstieg Erlangens zur Großstadt steht, gesichert.

Modernes Wohnen für Expats aus aller Welt

Auch nach der Sanierung sind im vergangenen Jahr wieder hauptsächlich Siemens-Mitarbeitende eingezogen – denn das Haus liegt für sie sehr günstig, direkt gegenüber dem neuen Siemens Campus. Doch heute sind es überwiegend internationale Mitarbeiter, sogenannte Expats, die vorübergehend in Deutschland sind. Sie kommen aus China, Indien oder Nordamerika und oft nur für sechs bis zwölf Monate. Deshalb sind alle Appartements möbliert. Auf Wunsch stellt die Immobilienfirma sogar Startersets mit Bettwäsche, Geschirr und allem, was man für das Wohnen auf Zeit braucht, zur Verfügung.

Ein Quartiermanager kümmert sich um alle Belange – diese können ihm per App mitgeteilt werden. Egal, ob in ihrer Wohnung etwas repariert werden muss oder ein Paket erwartet wird. Die rund 30 Quadratmeter großen Appartements kosten rund 700 Euro Miete pro Monat und stehen heute jedem offen, egal wo er herkommt, welches Geschlecht jemand hat und wer der Arbeitgeber ist. Die Zeiten, in denen hier nur Junggesellen von Siemens wohnen durften, sind vorbei.