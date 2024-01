Bayerische Denkmalliste: Das sind die Neuzugänge

Ein ehemaliges Fabrikhochhaus in München, eine Ladenpassage in Nürnberg und eine Brücke in Weyarn sind unter den Neuaufnahmen in die Bayerische Denkmalliste. "Ob Bahnhof, Brücke oder Betonhochhaus: Bayern ist und bleibt vielfältig", sagt Generalkonservator Mathias Pfeil. Fast 300 Bauwerke wurden dieses Jahr in die Liste eingetragen, die inzwischen mehr als 109.000 Bau- und Kunstdenkmäler enthält. Eines der ältesten Denkmäler in Bayern ist die Römermauer in Regensburg. Sie ist fast 2.000 Jahre alt.

Zu den jüngsten Denkmal-Bauten zählt nach Angaben des Landesamtes das Edwin-Scharff-Haus in Neu-Ulm, es ist 46 Jahre alt. Zwischen 1974 und 1977 wurde das Kultur- und Tageszentrum nach den Entwürfen des Münchner Architekten Bernhard von Busse gebaut. Nach seiner jüngsten Sanierung wird es nun wieder als Veranstaltungsort genutzt.

Zeugnis der Industrie- und Wirtschaftsgeschichte Bayerns

Was ein Denkmal sein kann und was nicht, das steht im Bayerischen Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler.

Zu den denkmalgeschützten Gebäuden zählt neuerdings auch das Werk 1 im Münchner Werksviertel. Heute befinden sich in dem ehemaligen Verwaltungssitz des Pfanni-Werks unter anderem Co-Working-Plätze und Büros für Start-ups. Das sechsgeschossige Scheibenhochhaus auf dem Gelände am Ostbahnhof sei ein Zeugnis der Industrie- und Wirtschaftsgeschichte Bayerns, sagt Generalkonservator Mathias Pfeil. Erhaltenswert sei zudem "die Architektur der 50er-Jahre, die hier auch noch superschön ablesbar ist." Auch denkt Pfeil an die Pfanni-Knödel.

Das Gebäude wurde von Architekt Wolfgang Klemm zwischen 1956 und 1958 entworfen. Das Werk 1 war eines der ersten Projekte des teilweise noch im Bau befindlichen Werksviertels. Wo früher Kartoffelprodukte und Schmierstoffe produziert wurden, entsteht nun ein neues Stadtviertel.