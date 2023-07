Die letzte Grenze des Kalten Krieges: Ausstellung zum Koreakrieg

Manchmal habe er Wachtposten auf dem Berggipfel gesehen: "Aber normalerweise sieht es genauso aus wie jede andere koreanischen Landschaft." Park Jongwoo hat zwischen 2009 und 2013 die DMZ im Auftrag eines Zeitungsverlages und des südkoreanischen Verteidigungsministeriums besucht. Nun, pünktlich zum 70. Jahrestag des Waffenstillstandsabkommens von Panmunjeom, wird die Fotoserie im Alliierten Museum Berlin gezeigt.

Frühling auf vermintem Gelänge

Park Jongwoo fotografierte die Jahreszeiten in den Bergen, die Betonburgen der Wachtposten in frühlingsgrünen Wäldern oder auf kahlen Gipfeln und immer wieder die dicken Rollen Stacheldraht. Im Inneren der Demilitarisierten Zone konnte er sich nur in Begleitung von Soldaten bewegen, weil das Gelände vermint ist. Die DMZ ist vier Kilometer breit, in ihrer Mitte verläuft die Demarkationslinie, immer am 38. Breitengrad entlang.

Als "Pufferzone" beschreibt Jongwoo diesen Landstrich: "Sie verhindert das Zusammentreffen zwischen nord- und südkoreanischen Kräften. Wenn wir nur so etwas wie die Berliner Mauer hätten, dann gäbe es sicher Kämpfe." Weil die Zone aber vier Kilometer breit sei, kämen die Soldaten nicht so leicht miteinander in Kontakt.

Nur in der sogenannten Joint Security Area stehen sich nord- und südkoreanische Militärs direkt gegenüber. Hier fotografierte Park Jongwoo die nordkoreanischen Wachtposten, die ihrerseits den Fotografen mit dem Fernrohr beobachteten. In der Joint Security Area fanden vor 70 Jahren die Waffenstillstandsverhandlungen statt, die den Koreakrieg beendeten. Die hellblauen Baracken der Vereinten Nationen stehen hier direkt auf der Demarkationslinie.