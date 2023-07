Endlich Zeit zum Lesen - Ferien-Buchtipps der Literaturredaktion

Toxische Männlichkeit und Fiktion über "Die letzte Generation"

"Toxic Man" von Frédéric Schwilden - Tipp 1 von Knut Cordsen

In dem Roman-Debüt des 1988 geborenen Schwilden feiert die Pop-Literaur fröhliche Urstände. Im Zentrum steht ein Mann, der zu schwer kontrollierbaren Wutanfällen neigt und ein Narzisst vor dem Herrn ist. Zuweilen gibt er aber auch den hoch reflektierten Zeitgenossen und großen Liebenden, der mit seiner Frau Riccarda, die in Erlangen ein Museum leitet, immerfort über Kunst und Mode spricht. Frédéric Schwilden bekannte im BR Interview: "Wir leben in der Zeit von alkoholfreiem Wein und körperlosem Sex. Gerade habe ich von einem Bordell mit Puppen in Dortmund gelesen. Eine Welt, in der sich niemand mehr berührt oder berühren lässt, macht mich fertig."

Frédéric Schwilden: "Toxic Man" , Piper Verlag

"Mittsommertage" von Ulrich Woelk – Tipp 2 von Knut Cordsen

Der Berliner Schriftsteller Ulrich Woelk legt mit "Mittsommertage" einen so klugen wie rasanten Roman über unsere unmittelbare Gegenwart vor: Es geht um die Klimaproteste von "Fridays for Future" und die Klimakleber der "Letzten Generation" und vor allem um die Frage, wie sich diese Proteste zu den Aktionen der Aktivisten von vor 30 Jahren verhalten. "'Mittsommertage' lebt von starken Dialogen und einer perfekt konstruierten Geschichte. Wäre es keine Phrase, so müsste man sagen: das Buch der Stunde", so Knut Cordsen.

Ulrich Woelk: "Mittsommertage". Roman. C.H. Beck