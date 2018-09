Die Kinder der Stunde Null

David Avnir ist Chemie-Professor an der Hebrew University in Jerusalem. Im Winter 1949 kam er als Baby mit seinen Eltern nach tagelanger Überfahrt aus Europa am Hafen von Haifa an. In dem Pass des 71-Jährigen steht ein ungewöhnlicher Geburtsort: St. Ottilien. Dort wurde er am 12. Juni 1947 geboren.

"Ich bin das Kind Nr. 369 des St. Ottilien Hospitals." David Avnir