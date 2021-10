Elfjähriges Mädchen vermisst - Spur zur Sekte "Zwölf Stämme"?

Am Samstagnachmittag war die elfjährige Shalomah Hennigfeld in Holzheim-Eppisburg (Landkreis Dillingen) zu einer Joggingrunde aufgebrochen und nicht zu ihrer Pflegefamilie zurückgekehrt. Wie die Polizei mitteilte, verliefen die noch am Abend eingeleiteten Suchmaßnahmen, zum Beispiel entlang der bekannten Joggingstrecken des Mädchens, erfolglos.

Suche mit Polizei, Feuerwehr und Rettungshunden

Bei der Suche wird die Polizei inzwischen von knapp 100 Kräften der Feuerwehr und der Rettungshundestaffel unterstützt. Das Mädchen war bei seinem Verschwinden mit einer schwarzen Adidas Laufhose, pink-rosa Nike Schuhen und einem weinroten Sport-Top mit Spaghettiträgern bekleidet.

Die Polizei schließt nicht aus, dass die leiblichen Eltern des Mädchens in Zusammenhang mit dem Verschwinden stehen. Daher hat auch die Kripo Dillingen bereits erste Ermittlungen aufgenommen. Hinweise jeglicher Art nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter Tel. 09071/560 entgegen.

Leibliche Eltern gehören Sekte an

Die leiblichen Eltern gehören nach BR-Informationen der Sekte "Zwölf Stämme" an. Das Mädchen ist seit acht Jahren bei der Pflegefamilie untergebracht. Seine Eltern hatten es laut dem Pflegevater zuletzt Ende September besucht, am 3. Oktober hatten sie nochmal telefoniert. Er hält es für wahrscheinlich, dass die leiblichen Eltern die Zwölfjährige beim Joggen abgepasst und mitgenommen haben. Die Eltern leben mit den zwei Geschwistern des Mädchens bei der Gemeinschaft der "Zwölf Stämme" in Tschechien.

Nach einer Razzia im Jahr 2013 bei der damals in Klosterzimmern im Landkreis Donau-Ries lebenden Gemeinschaft der "Zwölf Stämme" war den Eltern der rund 40 minderjährigen Kinder das Sorgerecht entzogen worden, unter anderem weil Schläge zu den Erziehungsmethoden der Sekte gehören. Nach und nach zogen die Mitglieder der Sekte von Klosterzimmern nach Skalna in Tschechien.