75 Jahre: Gedenken an Displaced-Persons im Lager Föhrenwald

Ein Militärprogramm für den Kampf um Palästina

Doch Bayern war nur Durchgangsstation. Die DPs bereiteten sich hier vor auf die Auswanderung. Ihr Ziel war vor allem Palästina. Deshalb schulten sie sich in Handwerk und Landwirtschaft und auch militärisch: In einem Nebenlager von Föhrenwald, dem ehemaligen Hitler-Jugend-Lager Hochland bei Königsdorf, wurde eine geheime Offiziersschule für die zukünftige israelische Armee eingerichtet. Kurz darauf startete in den jüdischen DP-Lagern der US-Zone eine Generalmobilmachung, erzählt der Nürnberger Historiker Jim Tobias:

"Das muss man sich mal vorstellen: Ein Staat, den es noch gar nicht gab, führt eine Wehrpflicht ein. D.h. junge Leute mussten sich stellen zum ,Volksdienst‘, wie man das nannte. Die Musterung war getarnt als medizinische Untersuchungen. Und letztlich ist es gelungen über 20.000 Soldaten in den DP-Camps zu rekrutieren." Jim Tobias, Historiker

Viele machten sich anschließend illegal von Bayern aus nach Palästina und viele mussten dort schon bald in den Krieg ziehen. Denn sofort nach der Gründung Israels am 14. Mai 1948 griffen die arabischen Nachbarländer den neuen Staat an.

Die DP-Lager leerten sich nun schnell, die meisten Bewohner gingen nach Israel.

Aus Föhrenwald wird Waldram

Föhrenwald war das Lager, das am längsten bestand – bis Februar 1957. Die katholische Kirche hatte das Areal ab Mitte der 1950er Jahre aufgekauft und umbenannt in Waldram. Die Straßen bekamen nun die Namen von Geistlichen, in die Häuser zogen katholische deutsche Familien ein. Die Erinnerung an die jüdische Geschichte wurde bewusst verdrängt, erzählt die langjährige Kreisheimatpflegerin Maria Mannes, die seit mehr als 60 Jahren in Waldram lebt: "Ich bin 1956 hierher gezogen und wusste überhaupt nicht, dass das vorher Föhrenwald hieß. Man wollte einfach einen totalen Neuanfang hier demonstrieren und es durften ja auch keine jüdischen Bewohner mehr hier bleiben. Als wir hierher gezogen sind, wohnten auf der anderen Seite noch Juden, eindrucksvoll mit Hut und langem Kaftan. Die mussten aber alle ausziehen."

Ein Badehaus als Erinnerungsort

Vor ein paar Jahren haben Maria Mannes und anderer engagierte Bürgerinnen und Bürger angefangen, die Geschichte ihres Ortes zu erforschen. Und sie haben es mit viel ehrenamtlicher Arbeit sogar geschafft, dass im ehemaligen Badehaus des Lagers Föhrenwald ein kleines, aber feines Museum eingerichtet worden ist – der Erinnerungsort Badehaus. Damit dieses spannende und bewegende Kapitel bayerisch-jüdischer Geschichte nicht in Vergessenheit gerät. Dort wird am heutigen Sonntag mit einem Festakt an die Gründung des DP-Lagers vor 75 Jahren erinnert. Auf dem Programm steht unter anderem die Premiere des Films "Von Zeit und Hoffnung", in dem Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die heute in Israel leben, vom Leben in Föhrenwald erzählen. Außerdem wird die Fotoausstellung "LebensBilder" mit Porträts aus dem jüdischen

DP-Lager Föhrenwald eröffnet. Als Festredner hat sich Bayerns Kultusminister Michael Piazolo angekündigt.