Das neue Album "Bewitched" von Laufey, der Taylor Swift des Jazz

Fans analysieren ihre Texte

Es zeugt von Laufeys musikalischem Gefühl und ihrem Songwriting, dass diese und andere Momente nicht wie Gimmicks wirken, sondern sich nahtlos in das Klangbild von "Bewitched" einfügen. Ihre Fans, die sogenannten Lauvers, haben längst begonnen, die Songtexte zu analysieren und die Erwähnungen bestimmter Orte wie L.A. und New York und wiederkehrende Motive wie das Fliegen zueinander in Beziehung zu setzen. Der Song "Letter To My 13 Year Old Self" bekommt in der Fan-Community besondere Aufmerksamkeit.