Taylor Swift: "The Eras Tour" – Film als Konzert-Alternative?

Ticket für 600 Euro?

Der Popstar strahlt bei seiner Show eine Euphorie aus, dass sich die Stimmung ohne Weiteres durch die Leinwand auf das Swiftie-Publikum überträgt. Für manche deutsche Fans wird der Traum im kommenden Jahr wahr werden, wenn Taylor Swift durch Europa tourt. Viele andere haben es beim Vorverkauf nicht mehr geschafft, Tickets zu ergattern. Die 15-jährige Leni, die mit ihren Freundinnen zur Premiere gekommen ist, verriet noch vor der Veranstaltung, sie müsse über 600 Euro in die Hand nehmen, um noch ein Ticket zu bekommen. "Aber ich werd's auf jeden Fall machen", ist sie entschlossen.

Wer für das Konzert ungern den Preis einer Monatsmiete ausgeben möchte, könnte im Konzertfilm aber eine echte Alternative finden. Man bekommt Taylors Performance im wahrsten Sinne des Wortes hautnah mit. Durch die diversen Kamerainstallationen sieht man den Star aus allen Winkeln, sitzt quasi direkt neben ihr am Klavier, entdeckt die Schweißperlen auf ihrem Gesicht und den abblätternden Nagellack auf ihren Fingernägeln.

Und auch die Show ist auf der Leinwand eindrucksvoll. Mit jeder Ära taucht Taylor in neuem Outfit und jeder Menge Energie auf der Bühne auf, jedes Lied hat sein eigenes liebevoll konstruiertes Bühnenbild und das Sounderlebnis ist mitreißend. Zwischen den Liedern hält der Popstar selbstironische Monologe, die sie trotz der Tatsache, dass sie gerade vor einem riesigen ausgebuchten Stadion spielt, nahbar und bodenständig wirken lassen.

Keiner bleibt mehr sitzen

In ihren verschiedenen Ären stellt der Star seine Vielseitigkeit unter Beweis. Sie zeigt sich verträumt, mysteriös, wütend, rachsüchtig, verliebt und nachdenklich. Und das Publikum macht mit. So halten alle beim Song "marjorie" fast schon religiös ihre Smartphones mit Taschenlampe nach oben. Und natürlich gibt es nach jedem Lied Applaus im Kinosaal. Besonders laut fällt dieser aus, als Taylor dann ankündigt, ihren zehnminütigen Song "All Too Well" anzustimmen. An der Stelle schließt sich auch der Kreis mit der jungen Frau im roten Schal. ("And I left my scarf there at your sister's house. And you've still got it in your drawer even now.")

Ab Taylor Swifts Hymne an ihre Hater, "Shake it Off" aus der "1989"-Album-Ära, sitzt dann im Kinosaal keiner mehr, es wird ausgiebig getanzt. Zum Abschluss performt Taylor dann im dunkelblauen Glitzersuit Songs aus ihrem aktuellen Album "Midnights". Mit "Karma" endet der Konzertfilm. Und obwohl Taylor drei Stunden lang gesungen und getanzt hat, wirkt sie kein bisschen müde. Auch die Fans im Kinosaal lassen es sich nicht nehmen, bis zum Ende mit ihrem Idol zu singen. Taylor blickt noch einmal stolz in die Menschenmenge, als könne sie das Ausmaß ihrer Berühmtheit selbst nicht ganz fassen, verbeugt sich und verlässt die Leinwand. Aus dem Münchner Kinosaal dröhnt ohrenbetäubender Applaus.