"Cat Person": Normale Hölle der Datingwelt – oder Me too?

Weite Teile von "Cat Person" sind eine Eins-zu-Eins-Adaption der Kurzgeschichte, auf der der Film basiert. 2017 im US-Magazin "The New Yorker" veröffentlicht, wurde der Text zum viralen Hit, der auf dem Höhepunkt der MeToo-Bewegung hitzige Diskussionen über modernes Datingverhalten auslöste. Viele Leserinnen erkannten sich in Margot wieder, Männer fühlten sich an den Pranger gestellt. Denn trotz zahlreicher Bedenken trifft sich Margot weiter mit Robert, hat den schlechtesten Sex ihres Lebens und wird am Ende gestalkt und als Hure beschimpft.

Der Film löst sich von der literarischen Vorlage

Das berühmte letzte Wort der Literaturvorlage taucht auch in der Verfilmung als bedrohliche, leinwandfüllende Textnachricht auf. Allerdings wird damit kein Schlusspunkt gesetzt, sondern ein neuer, finaler Erzählstrang eröffnet. Und der birgt, wie so manch andere Drehbuchentscheidung im Vorfeld, allerlei Diskussionspotenzial.

Nebenfiguren werden eingeführt, Charakterzüge werden ausgearbeitet: Eine von Isabella Rossellini gespielte Professorin tritt als feministische Mahnerin auf, Margots Eltern werden als oberflächliche Vertreter einer Generation vorgestellt, die sexistische Verhaltensmuster verinnerlicht haben und nichts daran ändern wollen. Der in der Vorlage eher konturlose Robert wird zum Harrison-Ford-Fanboy, der ein gerahmtes Bild von Han Solo und Leia Organa daheim hat und den ersten Kuss zwischen den beiden Star-Wars-Helden als romantischsten Filmmoment aller Zeiten bezeichnet.

Generation-Splaining voller Klischees

Soll man darüber nun lachen oder lieber schreiend davonrennen? Margots Wechselbad der Gefühle wird auf der Leinwand als wilder Genre-Mix aus "Social Horror" mit surrealen Comedy-Elementen inszeniert, in dem die Grenzen zwischen Gut und Böse auch für das Publikum unklar sind. Statt eindeutige Aggressoren zu benennen, konzentriert sich "Cat Person" eher auf die aus dem Ruder gelaufene Dynamik aus Aufmerksamkeitssuche, Ängsten und Unsicherheit, die geschlechtsunabhängig zu gefährlichem Fehlverhalten führen können.

Wo allerdings der subjektive Gedankenfluss der Literaturvorlage viel Raum für persönliche Interpretation ließ, wirkt der Film fast schon verzweifelt bemüht, sämtliche Gründe für das verkorkste Innenleben einer ganzen Generation zu erläutern. Das ist am Ende nicht mehr als Generation-Splaining voller Klischees – und somit verzichtbar.

"Cat Person" von Regisseurin Susanna Fogel läuft ab 16. November in den deutschen Kinos.