Reit im Winkl: Festnahme nach Brandstiftung in Flüchtlingsheim

Nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Reit im Winkl hat die Polizei einen 32-jährigen Bewohner festgenommen. Der 32 Jahre alte Afghane werde verdächtigt, das Feuer in dem Gebäude absichtlich gelegt zu haben, teilte die Polizei mit. Ein Richter am Amtsgericht Traunstein habe deshalb am Mittwoch U-Haft wegen schwerer Brandstiftung und versuchten Mordes angeordnet.

Polizistin bei Feuer in Asylunterkunft verletzt

Die Hintergründe und das Motiv für die Tat seien derzeit Gegenstand der Ermittlungen, sagte ein Polizeisprecher. Zum Zeitpunkt der Brandlegung waren noch Bewohner in der Unterkunft, die sich vor dem Feuer in Sicherheit bringen konnten.

Bei dem Brand am Dienstag war demnach eine Polizistin durch eine Rauchvergiftung leicht verletzt worden. Den Schaden schätzte die Polizei auf einen Wert im hohen sechsstelligen Bereich, "möglicherweise sogar mehr".

Stundenlange Löscharbeiten in Reit im Winkl

Am Dienstagmittag gegen 12 Uhr hatte ein Anrufer der Leitstelle Traunstein den Brand in der Asylbewerberunterkunft gemeldet. Als die Feuerwehr an der Talstation der Gondelbahn Winklmoos-Alm eintraf, brannte die danebenliegende Unterkunft bereits lichterloh.

Ein Großaufgebot von Freiwilligen Feuerwehren aus der Region war stundenlang im Einsatz. Die Löscharbeiten in dem früheren Gasthof waren kompliziert, der Dachstuhl musste mit einem Bagger geöffnet werden.