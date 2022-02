"Eine deutsche Partei": Doku seziert die AfD bei der Berlinale

Muss man sich das so vorstellen: Regisseur Simon Brückner hat sich eine Kamera genommen und ist über Wochen und Monate hinweg zu Veranstaltungen der Partei Alternative für Deutschland (AfD) gegangen, zu Fraktionssitzungen, Ausschüssen und Wahlkampfauftritten, und hat das gefilmt, was passiert ist? Ja, so muss man sich das vorstellen. Mit der Kamera schaut er in die Breite und in den Alltag der Partei. Unglaubliche 500 Stunden Material sind so zusammengekommen.

Immer wieder hinein in die Höhle des Löwen. Mehrfach wird im Film die Position des Regisseurs vor laufender Kamera hinterfragt, wird er als Fremdkörper im parteiinternen Gefüge angesprochen. Wird seine Arbeit in Frage gestellt. Das sei sein Alltag gewesen, erzählt Brückner im Interview: "Angefangen hat das Ganze über einen persönlichen Kontakt in Berlin. Ich weiß noch, wie am ersten Abend jemand zu mir sagte – Ja, wenn Du den Film so machst, wie Du uns den vorgestellt hast, dann könnte das ein richtig guter Film werden, und gut heißt nicht zwangsläufig gut für uns."

Kein AfD-Bashing-Film

"Eine deutsche Partei" ist kein AfD-Bashing-Film geworden, wie Brückner das ausdrückt. Sollte er auch nicht. Er wollte keine These zur AfD filmisch durchdeklinieren, sondern tauchte bei der Partei immer wieder mit seinem ganz eigenen Mantra auf: Ihr seid mir ein Rätsel, zeigt mir, wer ihr seid!

Mit einem fast schon psychologischen Forscherinteresse nähert er sich dem Parteiapparat, orientiert sich dabei an seinem Vater Peter Brückner, dem Sozialpsychologen, der eine wichtige Stimme der Studentenbewegung der 1970er Jahre war und über politische Radikalisierung forschte, dabei immer betonte, man müsse auch von innen auf politische Bewegungen schauen, um sie zu verstehen. Von ihm handelte Simon Brückners vorheriger Film "Aus dem Abseits", der 2015 auf dem DOK.fest München prämiert wurde.