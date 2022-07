Auftakt zu den Nibelungenfestspielen in Plattling

Liebe, Verrat, Intrigen und Mord – aus diesem Stoff besteht das Nibelungenlied, das ab Freitagabend in Plattling im Kreis Deggendorf aufgeführt wird. Eine Geschichte über große Gefühle, aber auch über den Krieg – und damit hochaktuell. Die Nibelungen-Sage um den Drachentöter Siegfried ist den meisten Plattlingern vertraut, machten doch die Nibelungen der Sage nach hier Halt.

Nibelungenspiel auf einer Freilichtbühne

Seit mehr als 30 Jahren wird das Historienstück im Vier-Jahres-Rhythmus aufgeführt – und ist weit über die Region hinaus bekannt. Tausende Besucher kommen nach Plattling, um das Nibelungenspiel auf der großen Freilichtbühne unter dem Magdalenendach zu sehen.

Ein neues Theaterstück

Für den Text und die Regie verantwortlich sind Eva Sixt und der BR-Autor Joseph Berlinger. Sie haben monatelang die Schauspieler ausgesucht und mit ihnen geprobt. Sixt ist von ihnen begeistert: "Jeder hat eine Persönlichkeit, einen eigenen Charakter." Die beiden Regisseure haben das Stück ganz neu geschrieben: Kriemhilds Rache. "Die Vergangenheit vergeht nicht bei Krimhild – die Ermordung Siegfrieds ist ihre Identität. Die Zeit vergeht, aber nicht in ihr." Für Sixt kann der Stoff des Nibelungenlieds mit den großen Epen der Welt wie der Ilias oder der Odyssee mithalten.

Regisseur Berlinger freut sich auf die Nibelungen-Zeit: "Für uns ist das ein riesen Erlebnis, dass wir das, was wir zwei Jahre vorbereitet haben, auf die Bühne bringen können."

Laien-Schauspieler auf hohem Niveau

Die Schauspieler sind Laien aus der Region, so wie der zehnjährige Johannes Habereder, der Ortlieb spielt, den Sohn von Krimhild und Etzel: "Ich bin vor vier Jahren reingerutscht, da ich im Nibelungenverein bin. Ich war vor vier Jahren schon Ortlieb, jetzt wieder. Nervös ist jeder, klar – aber ich nicht!"

Für Julia Halser geht ein Traum in Erfüllung, wenn sie in die Rolle der jungen Kriemhild schlüpft: "Meine ganze Familie spielt schon immer hier mit, das ist nicht mehr wegzudenken. Das erste Mal habe ich eine Hofdame gespielt, jetzt darf ich Kriemhild spielen – dieses blonde Mädchen, das unterschätzt wird – und aufgrund des Verlusts ihrer großen Liebe durchdreht und alle ermorden lässt."

Mittelalter-Kostüme als Unikate

Um wirklich ins Mittelalter einzutauchen, schlüpfen die Schauspieler in ihre Kostüme: Weiße Leinenhemden oder auch bodenlange Kleider, mit Perlen versetzt. Schneiderinnen wie Barbara Habereder nähen monatelang an den Unikaten, "echte Handarbeit. Da hängt das Herz dran – da ist man schon stolz, wenn man durch Plattling geht und die eigenen Kleider getragen werden". Wenn Plattling was könne, dann Nibelungen, so die Nibelungen-Schneiderin.

Nibelungenspiel und Lagerleben

Ab Freitagabend wird das Stück aufgeführt, insgesamt gibt es fünf Vorstellungen (15./16./21./22./23. Juli). Noch gibt es Tickets für das Nibelungenspiel, wie es von der Stadt Plattling heißt.

Neben dem Nibelungen-Festspiel findet ab 21. Juli der Nibelungen-Markt - ein Mittelalter-Markt - in Plattling statt: Hier können Besucher das mittelalterliche Lagerleben auf dem Stadtplatz erkunden.