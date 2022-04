Landshuter Hochzeit - Darsteller für das neue Festspiel gesucht

Die "Landshuter Hochzeit 1475" rückt im Kalender kultureller Großveranstaltungen wieder ein Stück näher. Ab Montag können die ersten Bewerbungen für Rollen abgegeben werden: Der veranstaltende Verein "Die Förderer" sucht Schauspielbegeisterte für die Aufführung des historischen Festspiels, das diesmal völlig neu gestaltet werden soll.

Unterschiedliche Typen sind gefragt

Mitmachen können alle, die mit Beginn der Aufführung am 30. Juni 2023 volljährig sind. Benedikt Schramm, Historiker und Beirat im Vorstand der "Förderer" sowie Autor des neuen Festspiels, sagt: "Es gibt eine Menge neuartiger und spannender Rollen, die unterschiedliche Typen von Darstellerinnen und Darstellern voraussetzen - die Vielzahl der Gäste aus verschiedenen sozialen Schichten, die während der Feierlichkeiten 1475 in Landshut waren, spiegeln sich auch im Bühnengeschehen wider." So sucht der Verein beispielsweise ganz speziell auch Interessierte, die polnisch sprechen.

Schauspielerfahrung nicht zwingend nötig

Theatererfahrung sei selbstverständlich willkommen, aber keineswegs Grundvoraussetzung für die Bewerbung, so Stefan Tilch, Intendant des Landestheaters Niederbayern und Regisseur des neuen Festspiels. Eine gewisse darstellerische Begabung sowie ein gutes Körper- und Rhythmusgefühl seien aber hilfreich.

Bewerbungen bis Anfang Mai

In Absprache mit dem Regisseur des Festspiels wird die heiße Probephase Ende April 2023 beginnen. Davor steht der Auswahlprozess zur Besetzung aller Haupt- und Nebenrollen des neuen Festspiels. Die Bewerbungsphase geht bis zum 1. Mai 2022.

Bewerbungen sind ausschließlich über ein Formular auf der Vereinshomepage möglich. Alle, die für eine der Rollen in Frage kommen, erhalten anschließend eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch.