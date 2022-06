Mittelalterfest Arnstorf findet wegen Corona früher statt

Alle vier Jahre verwandelt sich der Markt Arnstorf im Landkreis Rottal-Inn beim Mittelalterfest "Auf Heller und Barde" in eine mittelalterliche Szenerie. Dieses Jahr findet das Fest – vom 10. bis 12. Juni – schon nach drei Jahren wieder statt. Der Grund: Wegen Corona wurde die Landshuter Hochzeit von 2021 auf 2023 verschoben und hätte fast zeitgleich mit dem Arnstorfer Mittelalterfest stattgefunden. Die Arnstorfer haben sich deshalb dazu entschieden, ihr Fest ein Jahr vorzuziehen, erklärt Bürgermeister Christoph Brunner (LWG).

Bürgermeister erwartet 25.000 Gäste zum Mittelalterfest

Rund 25.000 Gäste sind 2019 zum Mittelalterfest nach Arnstorf gekommen. In diesem Jahr rechnet der Bürgermeister mit ähnlich vielen, wenn nicht noch mehr Besuchern: "Bei den bisherigen Festen in Arnstorf dieses Jahr hatten wir Rekordzahlen", erklärt er mit Blick auf Weinfest und Co. Die Wetterprognosen stimmen den Bürgermeister hoffnungsvoll: "So oft wie in den letzten 14 Tagen habe ich noch nie auf die Wetter-App geschaut - aber es schaut gut aus."

Mehr zum Wetter in Bayern finden Sie hier

"Der ganze Markt Arnstorf steht Kopf"

Seit rund 1,5 Jahren laufen die Vorbereitungen für das Mittelalterfest Arnstorf - in den letzten Monaten natürlich verstärkt. Dass das Freiluftfest nun ganz ohne Corona-Einschränkungen stattfinden kann, was für Bürgermeister Brunner eine positive Überraschung. Jetzt stehe der ganze Markt Arnstorf Kopf, beschreibt er die Situation vor Ort.

Vereine, Künstler und Händler sorgen für Unterhaltung

Rund 35 Vereine beteiligen sich am Mittelalterfest - vom Sportverein bis zum Frauenbund. Elf Ritter- und zwei Wikingergruppen sind angemeldet. Eine Rittergruppe aus dem Gemeindegebiet habe sich extra neu gegründet und Rüstungen gebaut, so der Bürgermeister. Mehr als 20 Künstlergruppen und 40 Händler sorgen am Wochenende für Programm.

Das Programm: Ritterturnier, Shows, Festzug

Am Freitagabend geht es los, mit Ritterturnier und ersten mittelalterlichen Konzerten. Die offizielle Eröffnung des Mittelaltermarktes ist am Samstag um 13 Uhr. Das ganze Wochenende über gibt es zahlreiche Aufführungen, Konzerte, Kinderprogramm und Wettbewerbe. Höhepunkt ist der Festzug am Sonntag, bei dem rund 1.300 Menschen in mittelalterlichen Gewändern mitwirken. Sie stellen die Markterhebung Arnstorfs im Jahr 1419 durch Herzog Heinrich dem Reichen von Niederbayern-Landshut nach: 48 Gruppen stehen mit ihren Zunfttafeln beispielsweise für die Weberei, Glockengießerei oder die Schlossbrauerei.

Geschichte zum Erleben

Das Besondere am Arnstorfer Mittelalterfest ist laut Bürgermeister Brunner, dass alle Gäste - wenn sie wollen - direkt integriert werden, sobald sie durch die Pforten treten: Alle sind in den Lagerplätzen und Tavernen willkommen und können sich einfach dazu setzen. Rund um die Uhr sei vor Ort etwas los, so Brunner. Das Fest soll die mittelalterliche Geschichte des Markts erlebbar machen. Tickets gibt es für einzelne Tage: diese kosten fünf bis -12 Euro, oder das gesamte Wochenende für 20 Euro.