Warum Polizisten Klima-Aktivisten nicht kleben lassen

Wenn sich Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" auf die Straße kleben, endet der Protest immer gleich: Die Polizei entfernt erst den Kleber und dann die Demonstrierenden. Auf Twitter raten einige Nutzer der Polizei, die Klima-Aktivisten einfach kleben zu lassen. So schreibt einer: “In #München schaut die Polizei gelassen zu, wie sich #Klimakleber am #Stachus auf die Straße kleben. Tipp: Einfach sitzen lassen.” Ähnlich formuliert es ein anderer User, der fordert, den Verkehr umzuleiten und die Aktivisten sitzen zu lassen. Und auch per Mail erreicht den #Faktenfuchs die Frage, “warum man diese Leute nicht einfach kleben lässt?”

Warum das nicht so einfach möglich ist, erklärt dieser #Faktenfuchs am Beispiel der Proteste in München.

Klima-Proteste sind Versammlungen

Rechtliche Grundlage ist das Versammlungsgesetz (VersammlG) des Bundes. Denn: "Das Kleben von mehreren Personen ist eine Versammlung", sagt Josef Franz Lindner, Lehrstuhlinhaber für Öffentliches Recht an der Universität Augsburg, im Gespräch mit dem #Faktenfuchs. Das bestätigt auch Werner Kraus von der Pressestelle der Münchner Polizei am Telefon: "Die Klimaaktivisten bringen etwas zum Ausdruck, sind in der Regel mindestens zwei Personen und haben ein politisches Anliegen. Deswegen wird das von uns so gewertet.“

In Deutschland gehört die sogenannte Versammlungsfreiheit zu den Grundrechten, die allen Bürgern und Bürgerinnen zustehen. Die dafür maßgeblichen Regelungen stehen im bereits erwähnten Versammlungsgesetz. Einige Länder – darunter auch Bayern – haben dazu noch eigene Landesversammlungsgesetze. Das Bayerische Versammlungsgesetz (BayVersG) besteht aus mehreren Teilen. Im zweiten und dritten Teil werden die Versammlungen in geschlossenen Räumen und die Versammlungen unter freiem Himmel geregelt, also auch die Klima-Proteste.

Wie und wo werden Versammlungen angemeldet?

Weil die Versammlungsfreiheit, wie schon erwähnt, ein Grundrecht ist, müssen Versammlungen nicht genehmigt oder erlaubt werden. Für nicht spontane Versammlungen unter freiem Himmel besteht aber bundesweit eine sogenannte Anzeige- und Mitteilungspflicht (Art.14 Abs.1 VersammlG bzw. Art. 13 BayVersG) bei der zuständigen Versammlungsbehörde. Das sind in Bayern die Kreisverwaltungsbehörden, also die Landratsämter und kreisfreien Städte. In anderen Bundesländern - wie z.B. Berlin - kann das auch die Polizei sein. In München heißt das: Die Klima-Proteste müssen 48 Stunden vorher beim Kreisverwaltungsreferat (KVR) angemeldet werden. Die Anmeldung dient den Behörden dazu, die Versammlung ohne Gefahr für andere zu ermöglichen.

So heißt es auf der Webseite der Stadt München: "Nur wenn Sie uns frühzeitig über die Einzelheiten der geplanten Versammlung informieren, können wir alle notwendigen Vorbereitungsmaßnahmen rechtzeitig treffen (zum Beispiel Verkehrsumleitungen regeln, Haltverbote anordnen oder Freischankflächen und Obststände vorübergehend aufheben)."

Bei der Anmeldung sind der Ort, der Beginn und das Ende, das Thema sowie der Streckenverlauf und der Leiter der Versammlung anzugeben. Nach Anmeldung der Versammlung erlässt das KVR nochmal einen sogenannten Versammlungsbescheid mit Auflagen. Bei den Auflagen handelt es sich um Regeln, die von den Teilnehmern und Teilnehmerinnen einzuhalten sind.

Ein Versammlungsbescheid enthalte in der Praxis immer Auflagen, sagt Sebastian Groth, Stadtdirektor und stellvertretender Leiter des KVR München. “Wir haben ein paar ganz allgemeine Auflagen. Zum Beispiel, dass keine Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen verwendet werden dürfen. Oder es wird nochmal die Örtlichkeit der Versammlung genau definiert.”