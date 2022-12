Allgemeinverfügung gegen Klimaproteste: Darf München das?

Festgeklebte Klimaaktivisten am Stachus, auf Schilderbrücken oder auf Autobahnen: Die Protestierenden der Gruppe "Letzte Generation" verursachten in den letzten Wochen häufig Sperrungen und Staus auf den Münchner Straßen. Vor allem Anfang Dezember hatte es mehrere Aktionen der Gruppe in und um München gegeben.

München reagiert mit neuen Regeln

Am Freitagnachmittag reagierte dann die Stadt München: Das Kreisverwaltungsreferat erließ eine Allgemeinverfügung gegen die Straßenblockaden der Klimaaktivisten. Demnach sind ab sofort alle Straßenblockaden verboten, bei denen die Protestierenden Straßen blockieren oder sich festkleben, sofern sie die Aktion nicht mindestens 48 Stunden im Voraus angekündigt haben. Das Verbot gilt für rund 300 Straßen und Autobahnen im Münchner Stadtgebiet.

Letzte Generation will Proteste auch weiterhin nicht ankündigen

Doch an die neuen Regelungen wollen sich die Klimaaktivisten nicht halten. "Wir sind der Meinung, dass eine Störung des Alltags, der uns in die Klimahölle führt, notwendig ist", sagt Joel Schmitt, Klimaaktivist bei der Gruppe "Letzte Generation". Man habe bereits in den letzten Jahren gesehen, dass klassische Demos nicht ausreichten, um die Politik zu einem angemessenen Klimaschutz zu bewegen. "Insofern werden wir unsere Straßenblockaden auch künftig in aller Regel nicht ankündigen." Es sei der spontane Charakter der Proteste, der die Proteste der Klimaaktivisten ausmacht. Den wolle man nicht aufgeben – Allgemeinverfügung hin oder her.

Rechtsexperte zweifelt Rechtmäßigkeit der Allgemeinverfügung

Auch aus rechtlicher Sicht ist nicht klar, ob die Stadt München diese Allgemeinverfügung erlassen darf. Professor Markus Krajewski, der an der Universität Erlangen-Nürnberg den Lehrstuhl für Öffentliches Recht leitet, sagt: Das Kreisverwaltungsreferat zitiere in seiner Allgemeinverfügung zwar eine Rechtsgrundlage. Gemeint ist damit Artikel 15 des Bayerischen Versammlungsgesetzes. Es erlaubt den zuständigen Behörden, Versammlungen aufzulösen, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet ist. Aber das Gesetz beziehe sich auf konkrete Demonstrationen, bei denen eine konkrete Gefahr bestehe. "Es ist nicht dafür gedacht, dass man im Vorhinein und präventiv bestimmte Proteste verbietet", meint Krajewski.

KVR will vor allem Ankündigung der Proteste erwirken

Sebastian Groth, stellvertretender Leiter des Kreisverwaltungsreferats, sieht die Allgemeinverfügung dagegen gut begründet. Mit der Regelung habe man vor allem erwirken wollen, dass die Klimaaktivisten ihre Proteste rechtzeitig ankündigen. "Die Ankündigung gibt uns die Möglichkeit, noch im Vorhinein zu reagieren", sagt Groth. Man könne dann die Leitstelle der Feuerwehr informieren und den Rettungsfahrzeugen Bescheid geben, dass sie andere Routen fahren sollen.

Momentan gilt die Allgemeinverfügung bis zum 8. Januar 2023. Sollten die Klimaaktivisten ihre Protestaktionen über diesen Zeitpunkt hinaus fortsetzen, hält Groth es auch für möglich, die Gültigkeit der Allgemeinverfügung zu verlängern.

Bei Missachtung drohen harte Strafen

Stellen sich die Klimaaktivisten der Gruppe "Letzte Generation" gegen die neuen Regeln, drohen harte Strafen: Wer trotz der Allgemeinverfügung eine solche Protestaktion plant, leitet oder zur Teilnahme aufruft, kann sich bis zu einem Jahr Haft einhandeln. Andere Missachtungen der Allgemeinverfügung können Bußgelder von bis zu 3.000 Euro nach sich ziehen.

Doch selbst diese Sanktionen schrecken die Aktivisten scheinbar nicht ab: "Wir werden uns weder von einer Allgemeinverfügung, noch von Präventivhaft davon abhalten lassen, für eine bessere Zukunft zu kämpfen", sagt der Klimaaktivist Joel Schmitt.