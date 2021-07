Faktenfuchs: Klimawandel morgen - die Folgen für meine Region

Auf der Karte stechen vor allem einige niederbayerische Landkreise hervor: Dingolfing, Rottal-Inn, Deggendorf. Hier wird es im pessimistischen Szenario bis zur Mitte des Jahrhunderts rund 7 Hitzetage mehr geben. Mit nur einem Hitzetag mehr hat der Landkreis Garmisch-Partenkirchen die geringste Veränderung im pessimistischen Szenario.

Generell gilt: Je niedriger eine Region über dem Meeresspiegel liegt, desto stärker wird sie die Erwärmung treffen. Denn Temperaturen nehmen mit zunehmender Höhe ab, in den Bergen ist es von Natur aus kühler als etwa in Mainfranken. "Und da sind eben die niedrig gelegenen Teile von Bayern besonders betroffen, das sind Mittel- und Unterfranken, aber eben auch die Donauniederung. Und damit sind wir auch in Niederbayern", erklärt Michael Sachweh.

Durch die Kombination aus Größe und Farbe auf der Karte wird auch deutlich: Wo es bereits viele heiße Tage pro Jahr gibt, wird auch die Zunahme stärker sein.

Hitzeperioden laut Sachweh größte Gefahr durch den Klimawandel

Ein heißer Tag, das hört sich erst einmal nicht schlecht an: Biergarten, Baden und Bräunen. Doch in Wahrheit seien die erwarteten Hitzewellen eine der schlimmsten Folgen des Klimawandels, so der BR-Meteorologe. Sie produzierten zwar keine Katastrophen-Bilder wie ein Hochwasser, könnten aber mehr Menschen töten: "Und es sind erschreckend hohe Opferzahlen, die man immer wieder mitbekommt von großen Hitzewellen- die man eigentlich nicht für möglich hält, die aber gesichert sind." Die internationale Studienreihe "The Lancet Countdown" etwa hat 2020 berichtet, dass es im Jahr 2018 in Deutschland rund 20.200 Todesfälle bei über 65-Jährigen im Zusammenhang mit Hitze gab.

Dies wird, so der Experte, besonders ältere Menschen in Bayern treffen. Auch weil unsere Gebäude bisher nicht auf solche Hitzewellen hin ausgerichtet sind, sagt Sachweh: "Wir haben in Deutschland das Problem, dass wir noch viel zu wenig klimatisierte Räume haben."

Gudrun Mühlbacher, Klimaexpertin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in München, sieht noch viele weitere Konsequenzen: So könnten mögliche Hitzewellen künftig bei der Wohnortwahl eine größere Rolle spielen - nicht nur für Senioren, auch für Familien. Denn Kinder und vor allem Säuglinge litten ebenfalls stark unter verlängerten Hitzeperioden. Und es geht noch weiter: "Das greift wie Zahnräder ineinander: Transporte müssen anders organisiert, Städte anders geplant werden und natürlich sind auch die Menschen bei diesen Temperaturen nicht mehr so produktiv."

Niederschlag: Im Norden Bayerns Trockenheit, im Süden mehr Starkregen

Neben temperatur-bezogenen Werten stellt der Niederschlag die zweite Größe dar, die das Team des GERICS untersucht hat. Im Gegensatz zu Hitze- oder Frosttagen sind die Modellierungen von Niederschlagssummen, Trockentagen und Starkregen aber mit mehr Unsicherheit behaftet. Laut BR-Meteorologe Michael Sachweh spielen dabei viele Faktoren eine Rolle, etwa das Verhalten von Hoch- und Tiefdruckgebieten in bestimmten Jahren, die topographische Lage, aber auch der Zufall.

Bei den Temperatur-Modellierungen konnten die Forscher des GERICS in mehr als zwei Drittel der Simulationen eine einheitliche Richtung erkennen, bei mehr als der Hälfte waren die Zu- oder Abnahmen statistisch signifikant. Damit können sie als "robuste Entwicklungen" klassifiziert werden. Beim Niederschlag konnte eine solche "robuste Entwicklung" nur in einem kleinen Teil der Landkreise festgestellt werden.

Für Bayerns künftigen Niederschlag ergeben die Simulationen also nur eine Tendenz. Die ist dafür über alle drei Szenarien (optimistisch, mittel und pessimistisch) hinweg einheitliche: Im Sommer gibt es keine Veränderung bzw. nur eine leichte Abnahme, während der Regen im Winter zunimmt. Außerdem bleibt Bayern - auch was die Entwicklung der Niederschlagsmengen angeht - weiter grob in zwei geteilt: Tendenziell weniger Regen im Norden, tendenziell mehr Niederschlag im Süden.

Gudrun Mühlbacher vom DWD hält die Ergebnisse der Simulationen trotz der statistischen Unsicherheiten für belastbar, weil sie konsequent fortschreiben, was aus den Beobachtungsdaten gerade der jüngsten Vergangenheit hervorgeht. "Gerade in den letzten fünf Jahren hatten wir in den niedrig gelegenen Gebieten im Norden sehr trockene Frühjahre und Sommer." Die Landwirtschaft, vor allem der Weinbau, in diesen Regionen müsse sich in jedem Fall darauf einstellen.

Modellierung der Niederschlagsentwicklung ist mit Unsicherheiten behaftet

Die meisten Regionen im Süden Bayerns sind aufgrund ihrer Topografie dagegen tendenziell schon immer niederschlagsreicher gewesen. An den vielen kleineren Erhebungen und am Alpenrand bilden und entladen sich aufgrund der Thermik Regenwolken schneller und häufiger als im Flachland.

Dennoch zeigen die Simulationen auch im Gebirge keine gleichmäßige Zunahme der Gesamtniederschlagsmenge. Vielmehr gibt es eine - wiederum nicht robuste - Tendenz zu mehr Starkregentagen. Mit diesem Begriff bezeichnen Klimaforscher Tage, an denen es insgesamt mehr als 20 Liter pro Quadratmeter regnet.

Die Forscher des GERICS sagen deutlich, dass das natürlich kein Vergleich zu den extremen Wetterereignissen der vergangenen Wochen ist. Diese singulären Ereignisse seien noch immer sehr schwer zu modellieren.

Die Starkregentage stünden laut den Autoren der Klimaausblicke aber stellvertretend dafür, dass in Zukunft der Niederschlag häufiger in verdichteter Form passieren wird. Auf der folgenden Karte ist die tendenzielle Entwicklung bis zur Mitte des Jahrhunderts wieder für alle drei Szenarien zu sehen: