Vertikale Windräder - ein Baustein für die Energiewende?

"Die Zukunft der Windenergie ist vertikal, leiser, ohne Schlagschatten und kann auf Dächern in der Stadt gebaut werden", behauptet ein User auf Twitter. Ein anderer schreibt: "Gibt noch Vertikal-Windräder, würden sich bestimmt auch hier und da anbieten. Habe ich in Hoyerswerda mal auf einem Gebäude in live gesehen. Macht keinen Krach und keinen Schlagschatten."

Doch inwiefern können vertikale Windräder tatsächlich zur Energieversorgung beitragen? Der #Faktenfuchs hat die Behauptungen geprüft.

Geringe Leistung und kleiner Anteil am Windkraftmarkt

Sogenannte Vertikalachser sind Windräder, deren Rotorblätter um die vertikale Achse rotieren. Die heute erhältlichen Anlagen haben zwei oder mehr Rotorblätter und sind in der Regel bis maximal 20 Meter hoch. Vertikale Windräder sind also relativ klein. Die Nennleistung der einzelnen Anlagen liegt laut Bundesverband WindEnergie e.V., in dem Hersteller und Betreiber von Windkraftanlagen organisiert sind, zwischen fünf und 150 Kilowatt. Das sei relativ wenig - sie kommen etwa auf Segelbooten zur Batterieladung zum Einsatz, auch auf Hausdächern produzieren sie Strom.

Die Anlagen gebe es also bereits zu kaufen, aber bisher eher als Nischenprodukt: "Der Anteil am Gesamtmarkt ist noch sehr, sehr klein", sagt Holger Lange, Professor für Strukturen von Windenergieanlagen an der Hochschule Bremerhaven im Gespräch mit dem #Faktenfuchs.

Torsten Faber, Professor für Windenergietechnik an der Hochschule Flensburg, präzisiert im Gespräch mit dem #Faktenfuchs, in welchen Fällen Vertikalachser sinnvoll sein können: "So eine Anlage ist nur dann wirtschaftlich, wenn ich den Strom selber verbrauche. Wenn ich ihn einspeise ins Netz, dann erhalte ich einfach zu wenig Cent pro Kilowattstunde, als dass sich das lohnen würde."

Moderne Horizontalachser hingegen - also die Anlagen, die man in Windparks sieht - sind meist mehr als 200 Meter hoch und produzieren Strom im zweistelligen Megawatt-Bereich: "Das sind richtige große Kraftwerke. Da können Sie mit einer Anlage 50.000 Haushalte mit Strom versorgen", sagt Holger Lange.

Weniger effizient als Horizontalachser

Ein Vertikalachser produziert also weit weniger Strom als ein Horizontalachser - und ist dabei weniger effizient. Das bestätigt auch Claudia Kemfert, Wirtschaftswissenschaftlerin und Energieexpertin am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.

Aber: "Kleinvieh macht auch Mist", sagt Kemfert. Sie forscht zur Energiewende, berücksichtigt dabei aber bislang vor allem die leistungsstarken Horizontalachser. Dennoch, sie selbst sehe immer häufiger Vertikalachser – etwa auf dem Bahnhof Südkreuz in Berlin oder auf Supermärkten: "Das halte ich für richtig, dass da zumindest so eine ergänzende Ausbeute mit hinzugeholt wird, auch wenn man da eben nicht die Riesenmengen hat."

Immer im Wind: Vorteil…

An genau solche Orten mitten in der Stadt, wie Kemfert sie als Beispiele nennt, können die Vertikalachser punkten. "In turbulenten Stadtgebieten ist ein Vertikalachser deutlich im Vorteil", sagt Professor Lange aus Bremerhaven. Denn diese Anlage könne Wind aus jeder Richtung aufnehmen - also auch dort, wo sich der Wind häufig dreht. Horizontalachser hingegen müssten stets nach dem Wind ausgerichtet werden – ein erheblicher Aufwand.

…und Nachteil zugleich

Zugleich aber können Horizontalachser etwa bei Sturm aus dem Wind gedreht werden. Das ist wiederum bei Vertikalachsern nicht möglich. Sie seien deshalb größeren physikalischen Kräften ausgesetzt, denen sie standhalten müssen, erklärt Torsten Faber.

Unternehmen entwickeln größere, effizientere Vertikalachser

Verschiedene Unternehmen entwickeln bereits größere vertikale Windräder. Es handelt sich jedoch noch um Prototypen. Sie sollen auch in größerer Höhe dem Wind und den Fliehkräften standhalten können und dabei effizienter und mehr Strom produzieren.

Das deutsche Start-up German Sustainables arbeitet hierfür mit Bremsklappen, ähnlich wie beim Flugzeug. Die Schweizer Firma Agile Wind Power hingegen entwickelte eine Technologie, bei der jedes Rotorblatt kontinuierlich nachgeführt und zum Wind ausgerichtet wird.

Eine "Innovation" sagt Torsten Faber, der den Prototypen im Auftrag von Audi begutachtete. Der Stand der Forschung und der Technik sei aber noch nicht so weit wie bei Horizontalachsern. Die neuen vertikalen Windräder sollen bis zu 100 Meter hoch werden und bis zu 750 Kilowatt Strom produzieren. Damit könne etwa ein Drittel bis die Hälfte des Strombedarfs einer Kläranlage gedeckt werden, sagt Agile Wind Power-Chef Patrick Richter im Gespräch mit dem #Faktenfuchs.