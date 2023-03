USA und China streiten über Corona-Ursprung

Die Frage des Ursprungs der Corona-Pandemie sorgt für neue Spannungen zwischen China und den USA. Das chinesische Außenministerium wies Äußerungen des Chefs der US-Bundespolizei FBI zurück, wonach eine Laborpanne in der chinesischen Stadt Wuhan "höchstwahrscheinlich" für die Pandemie verantwortlich sei.

Die Vereinigten Staaten würden erneut die Labor-Theorie "aufwirbeln", sagte Ministeriumssprecherin Mao Ning. "Das wird nicht China diskreditieren, sondern ihre eigenen Glaubwürdigkeit mindern." Mao wiederholte zudem eine durch nichts belegte Theorie, wonach das Coronavirus aus einem US-Militärlabor im Bundesstaat Maryland stammen könnte.

FBI geht von Laborvorfall in Wuhan aus

FBI-Direktor Christopher Wray hatte zuvor dem Sender Fox News gesagt, seine Behörde gehe "schon seit einiger Zeit davon aus, dass der Ursprung der Pandemie höchstwahrscheinlich ein vermutlicher Laborvorfall in Wuhan ist".

Wray warf Peking außerdem vor, Washingtons Bemühungen zur Untersuchung der Ursachen der Pandemie zu behindern. "Die chinesische Regierung (...) hat ihr Bestes getan um zu versuchen, die Arbeit hier zu vereiteln und zu verwirren, die Arbeit, die wir tun, die Arbeit, die unsere US-Regierung und enge ausländische Partner tun." Das sei bedauerlich für alle.

Corona-Urprung auch in der Wissenschaft umstritten

Vor wenigen Tagen hatten mehrere US-Medien berichtet, das für die Aufsicht von Laboren zuständige US-Energieministerium gehe mittlerweile davon aus, dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor entwichen ist. Die US-Behörden einschließlich der verschiedenen Geheimdienste sind sich bei ihren Einschätzungen aber nicht einig. Einige Behörden halten es für wahrscheinlicher, dass das Virus auf natürlichem Wege von Tier auf Mensch übertragen wurde. Im Verdacht steht dabei insbesondere ein Tiermarkt in Wuhan.

Die Frage des Ursprungs ist auch in der Wissenschaft umstritten. Die Corona-Pandemie war Ende 2019 in China ausgebrochen und hatte sich zunächst in der Millionenmetropole Wuhan ausgebreitet. Durch das Virus starben weltweit geschätzt fast sieben Millionen Menschen.

Mit Informationen von AFP